Полицейское позорище Украины

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Сегодня, когда одной из самых обсуждаемых на Украине тем является "раскрытие" зверского убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, меня, ей-Богу, душит злость. Вот скажите пожалуйста - а почему речь идет именно об ОДНОМ этом убийстве?! А не о том, что на Украине полностью и до основания разрушена система правоохранительных органов, а ее "новая полиция" является ничем иным, кроме как сборищем ни на что не годных шутов?! И это убийство, равно как и все остальные преступления, захлестнувшие страну - лишь следствие!

По сотне раз на дню обсуждаются темы о том, сколько раз и перед кем конкретно будут "отчитываться" члены созданной специально по этому поводу "специальной следственно-оперативной группы", какие "политические последствия" будет иметь это преступление для Порошенко и остальной его шайки и не включат ли по этому поводу кого-нибудь в какой-нибудь новый "список Магницкого"! Люди! Опомнитесь! Должен же быть предел и у цинизма - особенно если он направлен против КАЖДОГО из вас!

Раскрыть убийство Ноздровской, конечно, необходимо. А все остальные - нет?! Насколько мне лично известно, незадолго до Нового года в одном из районов Киева прямо на рабочем месте была обнаружена точно так же искромсанная ножом продавщица продуктового магазина. Какая-то мразь , собравшись грабить магазин, нанесла ей "множественные колото-резанные ранения" - точно так же, как и Ирине Ноздровской. Вот только никто НИКАКИХ следственно-оперативных групп с подключением СБУ, экстрасенсов и частных детективов по этому поводу не создавал. И, уверен - ЭТО преступление останется нераскрытым, точно так же, как и тысячи, десятки тысяч убийств, разбоев и грабежей, ежедневно происходящих на Украине.

Опомнитесь, люди! Смерть правозащитницы от рук преступников - трагедия, конечно. А смерть продавщицы? Учительницы? Таксиста? Дворника? Да просто ЛЮБОГО человека?! Всегда считал и считаю, что особое отношение к раскрытию преступлений против "особых категорий" лиц - вершина цинизма и надругательство над памятью "неособых", точно так же убитых преступниками.

В нормальной стране правоохранительная система работает на то, чтобы преступлений (особенно - тяжких) совершалось как можно меньше. А совершенные - расследует. На Украине же каждое преступление против "особых категорий граждан" превращают в фетиш, а его "раскрытие" - в шоу. В шоу, традиционно заканчивающееся ничем.

Вот брешет, не краснея иуда-генерал Яровой (единственный из высокопоставленных ментов. удержавшийся при "новой власти", какой ценой - и подумать страшно): «К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению — создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей!»

Какими специалистами? Какого розыска!? Стараниями твоих новых хозяев ни от розыска, ни от следствия в "нэзалэжной" и следа не осталось! Все нормальные люди из МВД либо были вышвырнуты при формировании "новой полиции", либо сами сбежали в ужасе. Остались набранные с "майдана" недоумки да такие, как ты, предатели, умеющие что угодно, только не преступления раскрывать.

Об убийстве правозащитницы говорят все... А почему молчат о том жутком позорище, которое приключилось перед праздниками в Харькове? Когда местный сумасшедший "вооруженный" двумя пластиковыми бутылками со стыдно сказать, чем, и игрушечным пистолетом, натурально захватил в заложники целое почтовое отделение! Для его штурма "спецназ" пришлось везти транспортным самолетом Нацгвардии аж из Киева! И куда?! В Харьков, где до "майдана" правоохранительные органы были одними из наиболее мощных в стране. До переворота, кстати, минимум два отряда милицейского спецназа - "Беркут" и "Сокол", имелись в КАЖДОМ областном центре.

Но самое смешное - это то, чем все закончилось... Пока Геращенко со Шкиряком щедро изливали словесный понос, рассказывая об "ожидающей террориста пуле снайпера в лоб" и тому подобную чушь, пока вокруг почты тусовались какие-то непонятные "переговорщики" и "психологи"... "Террорист" был успешно обезврежен одной из сотрудниц почты! Как? Да элементарно - стулом по голове. Одно это более, чем красноречиво свидетельствует о реальном уровне его "опасности". И об уровне украинской полиции - тем более.

Министр внутренних дел "нэзалэжной" господин Аваков в это время изволили отдыхать в Италии. Это там, на Украине теперь традиция такая - как новогодние праздники, так Аваков из страны - шасть! А подчиненные его - давай творить такое, что нарочно не придумаешь. В прошлом году, помнится, друг друга истребляли. В этом - к счастью, в "освобождении заложников" поучаствовать не успели. А то, чует мое сердце, не быть бы тем живыми. Хорошо, что в этот раз получилось не страшно, а смешно.

В "нэзалэжной" творится криминальный ужас и мрак. Убийство Ноздровской, думаю, "раскроют" - примерно так же, как "покушение" на жирдяя Геращенко. Назначат виновных, дадут роскошную пресс-конференцию... А другого ничего быть не может по определению.

В стране, где работу полицейского спецназа выполняют вооруженные стульями почтальонши - точно.

Александр Неукропный специально для Planet Today