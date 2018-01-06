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Хроники "шоколадного королевства" - как Порошенко "доит" украинский бюджет

Суббота, 06 Января 2018 07:30
Хроники &quot;шоколадного королевства&quot; - как Порошенко &quot;доит&quot; украинский бюджет Фото из открытых источников

Да уж... Ради этого стоило устраивать "майдан"! Украина явила миру истинное "ноу-хау" - если раньше определением для страны с убогой сырьевой экономикой, находящейся под внешним управлением служила идиома "банановая республика", то теперь, благодаря "нэзалэжной", можно говорить о новом названии: "шоколадное королевство". С совершенно зажравшимся кондитером-убийцей во главе...

 

На Украине опубликованы суммы, которые частные компании, принадлежащие Петру Порошенко "выдоили" в минувшем году из государственного бюджета. Право, есть чем гордиться! Речь идет о 29,3 миллионах гривен (около 60 миллионов рублей)! Причем интенсивнее всего Петр Алексеевич, чтоб ему пусто было, зарабатывает как раз на войне и всем, что с ней связано. Впрочем, давайте по порядку...

 

Самым большим заработком, ушедшим в карман "гаранту" - 14 с половиной миллионов гривен (около 30 миллионов рублей),  стал контракт на доковый ремонт "флагмана" смешных украинских ВМС - фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области. Его получил принадлежащий Порошенко столичный завод "Кузница на Рыбацком"  от  военной части А0456. Кстати говоря,  завод этот ранее носил название я "Ленинская кузница".

 

 Практически все предприятия Порошенко - это грабительски "прихватизированные" заводы и фабрики, построенные и оснащенные во времена СССР руками простых тружеников и на деньги советского государства, с малейшими остатками которого Петя сегодня так остервенело борется. Взять хотя бы основу его "шоколадной империи" "Рошен" - это же фабрика имени Карла Маркса...

 

О том, как именно порошенковские структуры "ремонтируют" военные суда "нэзалэжной" говорено и писано уже немало (нами - в том числе). За "Кузницей" по этому поводу тянется густой шлейф скандалов и претензий - как относительно качества выполненных работ, так и по поводу, мягко говоря, завышенных расценок на них. Но разве ж может проиграть в государственном тендере фирма самого президента?! На Украине - однозначно не может. Цэевропа, ага...

 

7 миллионов гривен (около 15миллионов рублей) заработали медиаструктуры Порошенко - входящие  в структуру собственности принадлежащего ему со всеми гнилыми потрохами  "5 канала" предприятия  -  "Экспресс-Информ" и "НБМ". Понятно, что равных им по талантам телевизионщиков во всей Украине не нашлось - вот и осчастливили они своими творениями в виде различных телевизионных материалов целый ряд государственных структур  "нэзалэжной": "Укргазбанк" – на 3 миллиона гривен, "Мультимедийную платформу иновещания Украины" – на 2,3 миллиона гривен, "Укргаздобычу" – на 0,5 миллиона гривен, а также и некоторых прочих на суммы поменьше. 

 

Нет равных Порошенко и на рынке украинского страхования! Принадлежащая ему страховая компания "Краина" навязала государству своих услуг на 3,8 миллиона гривен (около 8 миллионов рублей). При этом, как уже говорилось, больше всего денег выложили как раз предприятия украинской "оборонки", такие, как "Укрспецэкспорт", раскошелившийся на миллион гривен и "Укроборонсервис", которому "страхование" от "гаранта" обошлось лишь вполовину дешевле. М-да... Поневоле вспоминается старый анекдот: "Это, что - "Госстрах"? - Нет, это Госужас!" 

 

Ну, и, конечно же, глупо было бы не заработать "главкондитеру всея Украины" на новогодних и рождественских праздниках! Именно Его структуры , пардон, впарили в этот период различным государственным органам и организациям сладостей на сумму не менее 2 миллионов гривен (4 миллиона рублей)! Кушайте дети, конфетки от дяди Пети на новогодних утренниках! На всем дядя Петя заработает, на всем "нагреется", везде поспеет...

 

Кстати, вот еще интересный факт - украинские предприятия только  за десять месяцев 2017 года поставили на рынки Европейского Союза свыше 10 тыс. тонн шоколада, на сумму в более, чем 23 миллиона долларов,  что на 35% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Украина значительно нарастила объем поставки шоколада на рынки Эстонии, Болгарии, Польши, Венгрии, Испании и Великобритании. А давайте угадаем, причем с одного раза - чей  именно шоколад идет широким потоком на экспорт? В чьи именно бездонные карманы утекают эти валютные миллионы? Можно не сомневаться, что никак не в государственный бюджет.

 

Воистину, стоило разрушать страну, окончательно уничтожать собственную государственность и развязывать гражданскую войну ради такой вот "евроинтеграции"! Ради того, чтобы страна, когда-то славившаяся своими шахтерами, металлургами, ракетостроителями, окончательно превратилась в убогонькое  шоколадное королевство, в котором даже шоколад пахнет порохом и кровью... 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Порошенко государственный бюджет шоколад

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