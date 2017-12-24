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Украинкам разрешили все: валить лес, тесать камень, дышать свинцом и ртутью

Пятница, 22 Декабря 2017 14:21
Украинкам разрешили все: валить лес, тесать камень, дышать свинцом и ртутью Фото из открытых источников

В "нэзалэжной" грянула очередная "пэрэмога" - естественно, над "проклятым совковым наследием" и жуткими "пережитками тоталитаризма". Теперь освобожденные и раскрепощенные "майданом" украинские женщины смогут свободно гробить свое здоровье на лесозаготовках, в химических и металлургических цехах, а также еще на 450 видах различных вредных производств и работ. Сало уронили!

 

Верховная Рада Украины пересмотрела и отменила приказ министерства охраны здоровья (МОЗ) №256, который был принят в декабре 1993 года  - несомненно, исключительно с целью сексистского угнетения украинок, внедрения в стране ужасающего гендерного неравенства и унижения человеческого достоинства женщин. Ведь этим документом им строго воспрещалось работать на производствах   с вредными и опасными условиями труда - например, в сферах металлообработки, электротехнического и химического производства, лесозаготовительных работ.

 

Огромные усилия к отмене этой ужасной несправедливости приложило само  Министерство здравоохранения Украины, возглавляемое американской гражданкой с ласковым прозвищем "Доктор Смерть" Ульяной Супрун. Это существо, чью половую принадлежность определить по внешнему виду крайне сложно, ликует. Оно заявило:  "Мы избавимся от дискриминации в стиле Советского Союза, когда и вышел указ! (вообще-то через два года после его распада!) И подчеркнуло,  что это не просто формальность, а "выбор ценностей, на которых строится будущее страны". Ну, какая страна - такие и ценности...

 

Какое же сияющее будущее открыло перед украинками "судьбоносное решение" Рады? О! Теперь они за просто смогут быть: 

- заливальщицами металла в литейных цехах

- сварщицами на верхолазных работах, 

- давильщицами и котельщицами на ручных работах (как звучит!)

- асфальтобетонщицами-варильщицами, занятыми на работах вручную

- паяльщицами по свинцу

- рабочими по корчеванию пней

- ковшевыми, занятыми на работах с расплавленным металлом

- прокатчицами горячих металлов

- плавильщицами и заливщицами свинцовых сплавов

- коксоочистительницами

- вальщицами леса

- каментоесами (или - каменотесками?!)

- резальщицами бетонных и железобетонных изделий

- забойщицами скота (!)

- кочегарами паровозов...

 

Также женщинам Украины теперь можно работать на производствах: хлора и его соединений, ртути, фосгена, хлор-пикрина, сероводорода и еще пары десятков таких же "полезных для здоровья" веществ и соединений. Список очень длинный, там около 460  профессий и видов деятельности но вот меня лично в нем особо впечатлил пункт: "работник занятый приготовлением мышьяковых растворов при очищении нефтяного газа, который содержит серу". Ну как можно было запрещать женщинам заниматься  такой приятной и легкой работой?! Сексисты, совки проклятые...

 

Вовсю ликуют "лучшие представительницы" прекрасной половины населения "нэзалэжной". Народные депутатши. если кто не догадался еще. Вот нардеп Ирина Суслова; "Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее - создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе!"

 

А вот ее коллега Светлана Войцеховская: "Женщины не имели права работать в целых отраслях экономики, и это таким образом сужало их экономическую деятельность и, конечно, они не могли дальше продвигаться в своей карьере!"

 

По этому поводу у меня один всего лишь вопрос. Очень конкретный: На какой именно вид деятельности намерены сменить свои депутатские кресла эти две парламентские курицы? Какую карьеру делать - корчевальщицы пней или каментоеса?! С подачи таких вот мерзавок, как Суслова и Войцеховская, на Украине была развернута целая кампания - она началась  в апреле нынешнего года с флешмоба #женщинаможетвсе и продолжилась массой подобных пропагандистских мероприятий, в ходе которых обществу, например, навязывались в качестве "героинь"  не имеющие пола и национальности существа, вроде карательницы Амины Окуевой. Женский идеал  по-украински - то ли  баба-лесоруб, то ли  баба-убийца...

 

Теперь перед украинками действительно открыты ВСЕ дороги. Помимо борделей и панелей Европы (которые, и вправду переполнены представительницами именно этой страны), помимо карательных батальонов и рабского труда в близлежащей Польше  они смогут "самореализоваться" в горячих цехах, на "химии", в карьерах и на укладке дорог.

 

Но до окончательной победы еще далеко! Министр по истреблению украинцев Ульяна Супрун честно заявляет об этом: "Еще сохраняется ограничение на труд для женщин на подземных работах, но оно будет отменено, когда Украина завершит процедуру денонсирования Конвенции о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45."

 

Правильно! В шахту их! Под землю! Правда, шахт на Украине не осталось практически. Это - наверное, "забота" о жительницах Донбасса, которых  нынешняя "власть"  все еще мечтают "реинтегрировать". Или - просто проявление желания загнать под землю всех жителей и жительниц Украины, которое Супрун и ей подобные реализуют чем дальше, тем успешнее.

Александр Неукропный специально для Planet Today       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина женщины вредные производства работа
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