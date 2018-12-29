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Манбидж. 28.12.2018: Уверения в преданности и любви

Суббота, 29 Декабря 2018 10:33
Манбидж. 28.12.2018: Уверения в преданности и любви Фото из открытых источников

О ситуации вокруг Манбиджа к вечеру 28 декабря 2018 года. Вчера племенные вожди провели встречу в Манбидже, где приняли декларацию из 5 пунктов.

 

Вожди Манбиджа выступают:

 

1. За независимую и неделимую Сирию под руководством Башара Асада.

2. Против любого турецкого вторжения в этом районе (как в городе, так и в поселках).

3. За военный ответ Эрдогану, если он нападет.

4. За немедленный ввод сирийских войск в Манбидж.

5. За суверенитет Сирии

 

Также вожди присовокупили к своему решения заверения в преданности и любви к Башару Асаду, с которым они связывают надежды на окончание войны и победы над терроризмом.

 

Шутки про возлюбленного Асада внезапно оказались не шутками.

 

Пока же сирийцы расширяют буферную зону между Манбиджем и Аль-Бабом, но в город пока не заходят. В Арима поднят сирийский флаг, к юго-западу от Манбиджа скапливается пехота и бронетехника "Сил Тигра", 1-й танковой дивизии, 106-й бригады Республиканской гвардии и других частей.

 

По заявлениям курдов, переговоры о порядке передачи Манбиджа продолжаются и пехота YPG из города никуда не уходила.

 

Эрдоган в течение дня отметился заявлениями на тему того, что Дамаск дезинформирует общественность и сирийских войск в Манбидже еще нет, но если в Манбидже не будет YPG, то надобности в военной операции может и не быть. Дословно это прозвучало так:

 

«В сложившейся ситуации мы продолжаем поддерживать целостность сирийской территории. Эти районы принадлежат Сирии. Когда террористические организации покинут этот район, нам там будет нечего делать ... Дело не в Манджиде ... наша цель - уничтожить все террористические организации в регионе. Наша главная цель - чтобы YPG получили здесь необходимый урок

 

Прозрачный намек на то, что если Москва и Дамаск смогут гарантировать, что в Манбидже не будет YPG, то Эрдоган уступит город Асаду и откажется от операции. Москву и Дамаск такой вариант конечно устроит, но YPG может упереться, что осложнит ситуацию.

 

Поэтому переговоры с курдами и турками продолжаются.

 

В Москве приветствовали ввод сирийских войск в Манбидж, но предложили подождать завтрашних переговоров в Москве, где будут обговорены все детали.

 

Кремль поддерживает восстановление контроля над сирийской территорией.

 

В Иране также приветствовали договоренности Асада с курдами и переход Манбиджа под контроль Дамаска, призвав всех заинтересованных игроков уважать территориальную целостность Сирии, которую Асад сейчас восстанавливает.

 

США призвали уважать неприкосновенность Манбиджа и безопасность его граждан. Несмотря на вбросы, что США уже ушли, это не так. Тем не менее, стороны уже ведут себя так, что США уже как бы нет, хотя они пока лишь сидят на чемоданах.

 

Касательно переговоров России и Турции, то появилась утечка о закрытых консультациях между РФ и Турцией, где обсуждался следующий проект договора.

 

Согласно утечке о кулуарных переговорах между Россией и Турцией:

 

1. Курды отводят свои военные силы за дамбу Тишрин.

 

2. Сирийские войска продвигаются и достигают окраины города с юга на расстояние 3 километра и не входят в город.

 

3 Турецкие войска продвигаются и достигают окраины города с севера на расстояние 3 километра и не входят в город.

 

4. Турция предоставит список лиц связанных с РПК, который, по словам турецкой стороны, находится в гражданской администрации города Манбидж.

 

5. Прибытие в город турецкой комиссии вместе с представителями "Свободной Армии Манбиджа", чтобы убедиться, что эти люди покидают город Манбидж.

 

6. Руководитель округа Манбидж возглавит структуру, куда войдет администрация Манбиджа и поселковые руководители.

 

7. Полиция округа будет реформирована и перенабрана. Из нее устранят "деструктивный" с точки зрения Турции элемент.

 

8. Руководитель округа встретится с судьями и должностными лицами правительства для формирования комитета городской администрации.

 

9. Должна быть обеспечена работа муниципальных служб, медицина и образование.

 

10. Силы сирийского режима полностью контролируют дорогу Манбидж - Аль-Баб - Алеппо и открывают ее для использования.

 

11. Формирование совместного российско-турецкого комитета, работающего для контроля за выполнением соглашения и выполнения функций «центра примирения».

 

Источник

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия  
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