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Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

Среда, 26 Декабря 2018 09:06
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля Фото из открытых источников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сумели отразить в ночь со вторника на среду ракетную атаку на южные и западные окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет. Об этом сообщил новостной портал An Nashra. По его сведениям, противник использовал также во время атаки на пригороды сирийской столицы беспилотники.

 

Как передал правительственный телеканал Syria, агрессивное нападение на Сирию последовало из воздушного пространства Ливана. Сирийским зенитчикам удалось отразить несколько атак противника, которые следовали одна за другой, сообщает ТАСС.

 

По сведениям телеканала Al-Hadath, удары были нанесены израильскими ВВС по военным объектам и складам шиитской милиции "Хезболлах" и Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана), которые сражаются на стороне сирийской армии. Как минимум три объекта были уничтожены в пригородах столицы Эль-Кисва и Димас, утверждает Al-Hadath.

 

В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на очевидцев, что израильские самолеты имитировали налеты на ливанские населенные пункты в долине Бекаа и на юге страны.

 

Израиль задействовал во вторник свою систему ПВО против запущенной из Сирии зенитной ракеты. "Сообщений об ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало", - уточнили в пресс-службе.

 

По данным агентства SANA, по меньшей мере трое сирийских военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле западной части Дамаска. По его информации, большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны Сирии до того, как они достигли намеченной цели. 

 

По данным портала An Nashra, на израильской территории упало несколько ракет. Очевидцы сообщили, что взрывы были слышны в районе Кейсарии и Ходейры.

 

Последняя ракетная атака на Сирию была совершена Израилем 29 ноября. Тогда удар был нанесен по западному предместью Эль-Кисва.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия
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