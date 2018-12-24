Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности.
"Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", - ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней, пишет ТАСС.
Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса.
Некоторые влиятельные сенаторы от обеих партий выступили против этого шага администрации.
Проверка, инициируемая Роскомнадзором в отношении британской медиакорпорации BBC, по сути, знаменует...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.