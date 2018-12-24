Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

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Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. Данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

"Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", - ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней, пишет ТАСС.

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса.

Некоторые влиятельные сенаторы от обеих партий выступили против этого шага администрации.