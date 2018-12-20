США начали выводить войска из Сирии

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США по распоряжению президента Трампа начали вывод своих войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что это решение означает переход к новой фазе кампании.

Сандерс подчеркнула, что Вашингтон и его союзники в случае необходимости готовы вернуться и защитить американские интересы. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы", — добавила она.

Заявление Сандерс последовало после того, как американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе в Сирии над террористической организацией "Исламское государство"*.

В Белом доме подчеркнули, что победа над ИГ* не означает того, что коалиция во главе с США прекратит свое существование.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что вывод войск займет от 60 до 100 дней. Также, по информации агентства, в течение 24 часов из Сирии эвакуируют всех сотрудников Государственного департамента США.

Пентагон подтверждает вывод войск

В американском военном ведомстве подтвердили начало операции по выводу войск из Сирии. Однако отметили, что в целях безопасности подробности раскрывать не будут.

"Коалиция освободила территорию, удерживаемую ИГ*, но кампания против ИГ* не закончена. Мы начали процесс возвращения войск США домой из Сирии по мере перехода к следующей фазе кампании", — сказала РИА Новости представитель Пентагона Дана Уайт.

Она добавила, что США продолжат работу со своими партнерами и союзниками по борьбе с ИГ*, где бы террористы ни действовали.

Коллеги по партии не согласны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм не согласен с мнением Трампа о победе над ИГ*.

"Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой, подобной ошибкам Обамы. При всем уважении, ИГ* не побежден в Сирии, Ираке", — написал Грэм в Twitter.

Он считает, что решение подвергает риску союзников США, а также курдов. В результате, американские усилия по противодействию расширения Ирана в Сирии будут "существенно подорваны".

Другой сенатор от республиканской партии, Марк Рубио, уверен, что полный и быстрый выход из Сирии грозит более широкими последствиями, выходящими за рамки борьбы с ИГ*.

Критика из Лондона

Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter сообщил, что не согласен с Трампом.

По его мнению, ИГ* трансформировалось в другие формы экстремизма, а угроза никуда не исчезла.

США не победили терроризм

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что США полностью выведут свой контингент из Сирии.

"Наверное, вернут свой флот из Средиземного моря, но оставят в САР свой спецназ и свое авиационное представительство <…> Учитывая, что они с помощью авиации перекинули значительное число боевиков в Афганистан, дальше их целью становится именно эта страна, а также возможность с территории Афганистана оказывать влияние на Среднюю Азию", — отметил сенатор.

Он считает, что если американцы уйдут из Сирии, то "мы закончим с терроризмом в ближайшие полгода".

"Если же США действительно решили полностью вывести свои войска из Сирии, то это говорит вовсе не о том, что они там свою миссию выполнили. Скорее наоборот. Им не удалось поменять в Сирии власть, убрав Башара Асада. Что касается ИГ*, то американцы изначально не стремились уничтожить это квазигосударство, продолжая и сейчас вести с ним свои игры", — заключил Клинцевич.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда