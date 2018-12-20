США начали выводить войска из Сирии

США по распоряжению президента Трампа начали вывод своих войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что это решение означает переход к новой фазе кампании.
Сандерс подчеркнула, что Вашингтон и его союзники в случае необходимости готовы вернуться и защитить американские интересы. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы", — добавила она.
Заявление Сандерс последовало после того, как американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе в Сирии над террористической организацией "Исламское государство"*.
В Белом доме подчеркнули, что победа над ИГ* не означает того, что коалиция во главе с США прекратит свое существование.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что вывод войск займет от 60 до 100 дней. Также, по информации агентства, в течение 24 часов из Сирии эвакуируют всех сотрудников Государственного департамента США.
В американском военном ведомстве подтвердили начало операции по выводу войск из Сирии. Однако отметили, что в целях безопасности подробности раскрывать не будут.
"Коалиция освободила территорию, удерживаемую ИГ*, но кампания против ИГ* не закончена. Мы начали процесс возвращения войск США домой из Сирии по мере перехода к следующей фазе кампании", — сказала РИА Новости представитель Пентагона Дана Уайт.
Она добавила, что США продолжат работу со своими партнерами и союзниками по борьбе с ИГ*, где бы террористы ни действовали.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм не согласен с мнением Трампа о победе над ИГ*.
"Вывод небольшого американского контингента из Сирии был бы огромной ошибкой, подобной ошибкам Обамы. При всем уважении, ИГ* не побежден в Сирии, Ираке", — написал Грэм в Twitter.
Он считает, что решение подвергает риску союзников США, а также курдов. В результате, американские усилия по противодействию расширения Ирана в Сирии будут "существенно подорваны".
Другой сенатор от республиканской партии, Марк Рубио, уверен, что полный и быстрый выход из Сирии грозит более широкими последствиями, выходящими за рамки борьбы с ИГ*.
Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter сообщил, что не согласен с Трампом.
По его мнению, ИГ* трансформировалось в другие формы экстремизма, а угроза никуда не исчезла.
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что США полностью выведут свой контингент из Сирии.
"Наверное, вернут свой флот из Средиземного моря, но оставят в САР свой спецназ и свое авиационное представительство <…> Учитывая, что они с помощью авиации перекинули значительное число боевиков в Афганистан, дальше их целью становится именно эта страна, а также возможность с территории Афганистана оказывать влияние на Среднюю Азию", — отметил сенатор.
Он считает, что если американцы уйдут из Сирии, то "мы закончим с терроризмом в ближайшие полгода".
"Если же США действительно решили полностью вывести свои войска из Сирии, то это говорит вовсе не о том, что они там свою миссию выполнили. Скорее наоборот. Им не удалось поменять в Сирии власть, убрав Башара Асада. Что касается ИГ*, то американцы изначально не стремились уничтожить это квазигосударство, продолжая и сейчас вести с ним свои игры", — заключил Клинцевич.
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