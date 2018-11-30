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В Сирии опровергли информацию о сбитом израильском самолёте

Пятница, 30 Ноября 2018 08:42
В Сирии опровергли информацию о сбитом израильском самолёте Фото из открытых источников

Высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии опроверг данные о том, что сирийские силы ПВО сбили израильский военный самолёт. Об этом информирует RT.

 

При этом источник подтвердил, что система противовоздушной обороны Сирии уничтожила несколько воздушных целей, атаковавших сирийскую территорию.

 

«В ночное время радар может неточно определять твёрдые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населённым пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолётом», — заявил он.

 

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил, что средства ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт и четыре ракеты.

 

В Армии обороны Израиля после этого заявили, что данные о «повреждении израильского самолёта или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности».

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия
 

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