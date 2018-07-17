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Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков

Вторник, 17 Июля 2018 08:26
Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Фото из открытых источников

Сотни боевиков, несогласных с процессом примирения, покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

 

Правительство и боевики при посредничестве России шестого июля договорились об эвакуации боевиков и их родственников на север страны. Для этого выделили 15 автобусов, пишет РИА Новости.

 

"Ещё недавно здесь (в Дераа. – Прим. ред.) желающих покинуть город было несколько тысяч человек. А сегодня это всего несколько сотен. И буквально за несколько часов до начала процедуры вывода больше сотни боевиков отказались покидать и остались в городе", — рассказал Цыганков.

 

По его мнению, это говорит о доверии бывших членов бандформирований к правительству.

 

Как отметили представители сирийской армии, уезжающим разрешили взять с собой один автомат на человека и по три магазина с патронами. Им пришлось оставить радиостанции и снайперские винтовки.

 

Ранее Цыганков сообщил, что боевики в Дераа только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Если технику после осмотра признают соответствующей требованиям, она поступит на вооружение сирийской армии.

 

Процесс перемирия в Сирии

 

В результате успешных переговоров российских офицеров с членам бандформирований под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа.

 

Кроме того, положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, которые присоединяются к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.

 

Бои с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* продолжаются на западе провинции Дераа и Кунейтра.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия
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Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Сотни боевиков, несогласных с процессом примирения, покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков. Правительство…
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