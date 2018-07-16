Незаметные освободители Сирии: Стрелков рассказал об истории ЧВК «Вагнер»

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Бывший министр обороны Донецкой народной республики, глава общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков опубликовал на своей странице в социальной сети текст, посвященный истории так называемой ЧВК «Вагнер».

Стрелков отмечает, что, вероятно, один из самых известных в России отрядов добровольцев, «благодаря» усилиям «либерастических» СМИ, окружает огромное количество домыслов и слухов.

Он вспоминает, как познакомился с одним из создателей ЧВК Дмитрием Уткиным – «Вагнером». Стрелков утверждает, что тот был командиром взвода первого частного военного подразделения в новейшей истории РФ «Славянского корпуса». Добровольцы из этого отряда, по словам Стрелкова, участвовали в бою в районе Ас-Сухна в Сирии.

Переходя непосредственно к истории ЧВК «Вагнер», Стрелков отмечает, что настоящим боевым крещением для бойцов стала операция в Дебальцево. Именно участие в событиях в Донбассе на рубеже 2014-2015 годов сделало группу «Вагнера» тем, чем она является сейчас, уверен Стрелков.

Однако долго в Донбассе бойцы ЧВК «Вагнер» не пробыли, продолжает Стрелков. В Сирии, где сухопутные войска САР, по его словам, проявляли себя мало боеспособными, добровольцы оказались чрезвычайно полезны.

К началу текущего года на территории ближневосточного государства находились пять отрядов численностью 300 человека каждый, отмечает Стрелков. Кроме того, действовала бронегруппа, а также подразделения разведки.

Бывший министр обороны ДНР не сомневается, что успехи сирийской армии были бы невозможны без бойцов ЧВК «Вагнер». Добровольцы освобождали Пальмиру и вели тяжелые бои в Восточной Гуте и Дейр-эз-Зоре, они – «пехота» сирийской кампании.

По словам Стрелкова, три четверти добровольцев в группе «Вагнера» имеют опыт военных действий, некоторые участвовали еще в войне в Афганистане.

К бойцам предъявляются самые высокие требования, например, они регулярно проходят медкомиссии, случайному человеку в ЧВК «Вагнер» не попасть, считает Стрелков.

Он отмечает, что добровольцы заключают годичный контракт и, как и все, ходят в отпуск. Платят им, по словам Стрелкова, неплохо, особенно тем, кто выполняет задачи, связанные с повышенным риском.

Стрелков завершает свое повествование, вспоминая нескольких добровольцев, людей «военных до мозга костей». «Артура», «Казака» и других бойцов ЧВК «Вагнер» объединяет не только особое отношение к делу и профессионализм, но и уникальное, правильное видение своей миссии – защиты интересов Родины и соотечественников, уверен Стрелков.