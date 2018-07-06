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Сенсации не вышло: «Дождь» рассказал правду о ЧВК Вагнера

Пятница, 06 Июля 2018 18:54
Сенсации не вышло: «Дождь» рассказал правду о ЧВК Вагнера Фото из открытых источников

Вечером 5 июля телеканал «Дождь» опубликовал репортаж о ЧВК Вагнера под названием «Военкомат Россия». Журналисты попытались сделать «сенсационное» расследование, раскрыв секреты «тайного рынка спецопераций» и частной военной компании, «поглощающей Россию».

 

Однако получилось не совсем то и не совсем так. Родственники и военные эксперты, с кем общались журналисты телеканала, все как один повторяют прописную истину: «Добровольцы ЧВК — настоящие патриоты своей страны и профессионалы своего дела».

 

Матери называют своих сыновей героями, они гордятся тем, что те защищали мирных жителей Сирии от террористов. Даже приглашенный на интервью военный репортер Николай Сологубовский говорит, что хотел бы познакомиться с этими ребятами.

 

«Я думаю, что это честные патриоты, которые делают то, что нужно делать», — говорит он в репортаже «Дождя».

 

Журналисты телеканала сами отмечают в своем «расследовании», что бойцы ЧВК — это офицеры с серьезным боевым опытом. Это подтверждают и другие участники разговора. Например, генерал Ивашов объясняет, что  «людей туда набирают самых подготовленных».

 

Журналисты также отмечают, что бойцы ЧВК Вагнера появились в Сирии в 2015 году, когда ситуация в ближневосточной республике была катастрофической. Исламисты захватили почти 90% территорий САР. 

 

Добровольцы участвовали в самых сложных военных операциях, таких как взятие Акербата и Дейр-ээ-Зора, вели бои в тяжелых условиях тесной городской застройки, сумев переломить ход войны и в итоге одержать победу над боевиками в конце прошлого года.

 

Одно из ключевых мест в репортаже занимает Кирилл Карабитский – простой русский парень из села Травиное, в котором сейчас о павшем герое знает каждый ребенок. Кирилл один из тех добровольцев, которые сломили хребет международному терроризму и отвоевали у ИГИЛ (организация запрещена в России) более 90% территории Сирии. Кирилл погиб в ожесточенном бою у города Тиас в провинции Хомс.

 

Таким образом, вместо «сенсационного» репортажа»  «Дождь» поведал  об обычных русских парнях, которые шли в ЧВК на борьбу с терроризмом не только ради материальной выгоды, но и ради причастности к важному общему делу – защите страны.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости
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