Прямая линия с Владимиром Путиным: Российские военные пока нужны в Сирии

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая проходит сегодня, 7 июня, приковала внимание не только россиян, но и политиков из других стран. Президент России получил ряд вопросов на самые разные темы. Затронул и войну в Сирии.
Владимир Путин напомнил, что в Сирии расположены два российских пункта военного базирования - в Хмеймиме и Тартусе. Президент подчеркнул, что это не базы - долгосрочных сооружений там нет, и в любой момент эти пункты могут быть свернуты.
"На данный момент российские военные все еще нужны в Сирии и это вполне отвечает интересам Москвы, потому они будут там оставаться," - сказал Владимир Путин.
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