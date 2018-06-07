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Прямая линия с Владимиром Путиным: Российские военные пока нужны в Сирии

Четверг, 07 Июня 2018 15:20
Прямая линия с Владимиром Путиным: Российские военные пока нужны в Сирии Фото из открытых источников

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая проходит сегодня, 7 июня, приковала внимание не только россиян, но и политиков из других стран. Президент России получил ряд вопросов на самые разные темы. Затронул и войну в Сирии.

 

Владимир Путин напомнил, что в Сирии расположены два российских пункта военного базирования - в Хмеймиме и Тартусе. Президент подчеркнул, что это не базы - долгосрочных сооружений там нет, и в любой момент эти пункты могут быть свернуты.

 

"На данный момент российские военные все еще нужны в Сирии и это вполне отвечает интересам Москвы, потому они будут там оставаться," - сказал Владимир Путин.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия
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