Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим

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Неизвестный беспилотник приблизился к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и был сбит, сообщил представитель базы. Об том сообщает "Ъ".

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме»,— цитируют его СМИ.

Сирийский проправительственный ресурс Muraselon уточняет, что в районе города Джаблех четырьмя ракетами сбиты дроны с мелкими бомбами.

О предыдущей попытке атаковать авиабазу беспилотниками сообщалось в начале марта, дрон с бомбой был сбит.

До этого в начале января Минобороны РФ рассказывало о нападении радикальных исламистов на российские военные объекты: для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников.