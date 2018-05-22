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Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим

Вторник, 22 Мая 2018 08:19
Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим Фото из открытых источников

Неизвестный беспилотник приблизился к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и был сбит, сообщил представитель базы. Об том сообщает  "Ъ".

 

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме»,— цитируют его СМИ.

 

Сирийский проправительственный ресурс Muraselon уточняет, что в районе города Джаблех четырьмя ракетами сбиты дроны с мелкими бомбами.

 

О предыдущей попытке атаковать авиабазу беспилотниками сообщалось в начале марта, дрон с бомбой был сбит.

 

До этого в начале января Минобороны РФ рассказывало о нападении радикальных исламистов на российские военные объекты: для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия война
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