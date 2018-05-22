Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим

Неизвестный беспилотник приблизился к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и был сбит, сообщил представитель базы. Об том сообщает "Ъ".
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме»,— цитируют его СМИ.
Сирийский проправительственный ресурс Muraselon уточняет, что в районе города Джаблех четырьмя ракетами сбиты дроны с мелкими бомбами.
О предыдущей попытке атаковать авиабазу беспилотниками сообщалось в начале марта, дрон с бомбой был сбит.
До этого в начале января Минобороны РФ рассказывало о нападении радикальных исламистов на российские военные объекты: для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников.
Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.