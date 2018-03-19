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Взгляд изнутри: Журналист пробрался в захваченные курдами районы Дейр-эз-Зора

Понедельник, 19 Марта 2018 12:02
Взгляд изнутри: Журналист пробрался в захваченные курдами районы Дейр-эз-Зора Фото из открытых источников

Журналисту Федерального агентства новостей удалось пробраться в район Дейр-эз-Зора, контролируемый Сирийскими демократическими силами. Тяжелой обстановке, которая наблюдается к востоку от Евфрата, посвящен специальный материал ФАН.

 

Речь идет о районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которому, что называется, не повезло — сперва эти территории были захвачены террористами "Исламского государства"*, а потом, когда казалось, что хуже уже не будет, на смену игиловцам пришли курды из SDF.

 

Местные жители рассказывают, что когда в районе появились курды, то бойцы ИГИЛ* отступали без сколько-нибудь серьезного сопротивления — бои просто симулировались, чтобы генерировать заголовки в западных СМИ, но и не более того. Дома мирных жителей, при этом, все равно подвергались масштабных бомбардировкам, которые велись просто для того, чтобы показать не существовавшие бои.

 

"Курды относятся к местным жителям еще хуже, чем террористы ИГИЛ*. Люди живут в страхе постоянных репрессий, некоторые, при этом, вообще голодают, так что гуманитарная ситуация очень и очень тяжелая", — рассказывают местные.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Дейр эзЗоре

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