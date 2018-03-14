Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии

Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии. Это заявил официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии провокации с отравляющими веществами, чтобы оправдать удар США по правительственным кварталам Дамаска.
"Мы призываем Россию перестать отвлекать внимание от реальных проблем [в Сирии], заставить режим [президента Башара] Асада прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами и позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов", - отметил Майкл.
По его словам, Россия, "дозволяя режиму Асада зверствовать, является моральным соучастником и несет ответственность за злодеяния Асада", сообщает ТАСС.
Майкл напомнил о высказываниях 12 марта постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН о том, что Вашингтон готов нанести удар по правительственным силам Сирии, если всемирная организация не сможет добиться прекращения огня в Восточной Гуте.
Как сообщил во вторник Герасимов, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками в Сирии инсценировки применения правительственными войсками химоружия против населения. После этой провокации США планируют предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" гибели мирных жителей и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. Герасимов подчеркнул, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные, и, "в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".
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