«ЧВК Вагнера» могут принять участие в контртеррористической операции в Восточной Гуте

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Ранее добровольцев так называемой частной военной компании «Вагнера» заметили в районе Дамаска Восточной Гуте. Сейчас в регионе идет операция «Дамасская сталь». Не исключено, что «ЧВК Вагнера» может принять участие в военном мероприятии.

Район Восточной Гуты – последний оплот террористов в Сирии. Проблема зачистки региона заключается в том, что экстремисты удерживают заложников, боясь расправы со стороны сирийской армии. Боевики запрещают гражданским покидать дома, общаться с внешним миром. Провинившихся подвергают наказанию. Ограничения касаются даже семей террористов.

Двум детям все же удалось сбежать из Восточной Гуты. Позже мальчики рассказали, что боевики стреляли им в спину и расстреляли родителей.

Сирийская армия готовится к зачистке района. Операция осложняется вышеперечисленными условиями, да и потери в рядах ВС САР за годы войну дают о себе знать. Поэтому не исключено участие добровольцев «ЧВК Вагнера» в военных действиях. Тем более что сотрудники уже успели прославиться успешными операциями в Пальмире и Дейр-эз-Зоре. Да и спектр посильных задач для «ЧВК Вагнера» весьма широк: сопровождение и охрана наземных грузов, разминирование объектов, антитеррористические мероприятия.

В начале февраля текущего года добровольцы компании «Вагнера» попали под обстрел американской авиации, когда сирийские военные предприняли попытку переправы на противоположный берег реки Евфрат.

Председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ называют одним из командиров «Группы Вагнера», заявил, что в инциденте погибли 14 человек.

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», - сообщил Трошев изданию «Правда.ру».

Некоторые СМИ перед этим публиковали непроверенную информацию о якобы «камазах жертв». Точку в расследовании поставила газета Der Spigel, пославшая в Сирию корреспондента. В Дейр-эз-Зоре журналист пообщался с очевидцами боя, сообщившими, что в местный госпиталь доставили около десяти тел.