Суббота 10 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» «ЧВК Вагнера» могут принять участие в контртеррористической операции в Восточной Гуте

«ЧВК Вагнера» могут принять участие в контртеррористической операции в Восточной Гуте

Пятница, 09 Марта 2018 20:55
«ЧВК Вагнера» могут принять участие в контртеррористической операции в Восточной Гуте Фото из открытых источников

Ранее добровольцев так называемой частной военной компании «Вагнера» заметили в районе Дамаска Восточной Гуте. Сейчас в регионе идет операция «Дамасская сталь». Не исключено, что «ЧВК Вагнера» может принять участие в военном мероприятии.

 

Район Восточной Гуты – последний оплот террористов в Сирии. Проблема зачистки региона заключается в том, что экстремисты удерживают заложников, боясь расправы со стороны сирийской армии. Боевики запрещают гражданским покидать дома, общаться с внешним миром. Провинившихся подвергают наказанию. Ограничения касаются даже семей террористов.

 

Двум детям все же удалось сбежать из Восточной Гуты. Позже мальчики рассказали, что боевики стреляли им в спину и расстреляли родителей.

 

Сирийская армия готовится к зачистке района. Операция осложняется вышеперечисленными условиями, да и потери в рядах ВС САР за годы войну дают о себе знать. Поэтому не исключено участие добровольцев «ЧВК Вагнера» в военных действиях. Тем более  что сотрудники уже успели прославиться успешными операциями в Пальмире и Дейр-эз-Зоре. Да и спектр посильных задач для «ЧВК Вагнера» весьма широк: сопровождение и охрана наземных грузов, разминирование объектов, антитеррористические мероприятия.

 

В начале февраля текущего года добровольцы компании «Вагнера» попали под обстрел американской авиации, когда сирийские военные предприняли попытку переправы на противоположный берег реки Евфрат.  

 

Председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ называют одним из командиров «Группы Вагнера», заявил, что в инциденте погибли 14 человек.

 

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», - сообщил Трошев изданию «Правда.ру».

 

Некоторые СМИ перед этим публиковали непроверенную информацию о якобы «камазах жертв». Точку в расследовании поставила газета Der Spigel, пославшая в Сирию корреспондента. В Дейр-эз-Зоре журналист пообщался с очевидцами боя, сообщившими, что в местный госпиталь доставили около десяти тел.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

Главное за сутки
В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Совфеде увидели позитивные изменения в отношении США к России. Константин Косачев сообщил, что это происходит после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых…
Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась и уже не состоится, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Встреча не…
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний. Об этом…

Читайте также
Русские нас не боятся, заявил генерал США Русские нас не боятся, заявил генерал США Ответные меры США на "вмешательство" в президентские выборы 2016 года не оказали никакого "сдерживающего эффекта" на "противников Америки". Об этом заявил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне, пишет…
Daily Mail: Ким Чен Ын использует «армию красавиц» как рабынь Daily Mail: Ким Чен Ын использует «армию красавиц» как рабынь "Армия красавиц" из Северной Кореи, засветившаяся на состоявшихся в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх — это интим-рабыни, оказывающие услуги высшему руководству КНДР. Соответствующие заявления сделали перебежчики из Корейской Народной Демократической Республики.…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
National Interest: Польша готовит армию к войне с Россией‍ National Interest: Польша готовит армию к войне с Россией‍ Польша продолжает готовиться к гипотетической войне с Российской Федерацией — пишет американское военно-политическое аналитическое издание National Interest, по данным которого Варшава активно формирует так называемые "Войска территориальной обороны" именно для…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку?
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.