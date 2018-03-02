Погибших в Сирии российских наемников назвали случайными жертвами

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Февральский инцидент в Сирии, в результате которого погибли российские наемники, продолжает оставаться весьма таинственным. Что и не удивительно, если учесть, что никаких российских наемников вообще не должно быть ни в Сирии, ни где-то еще — просто потому, что наемничество запрещено законами РФ.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало собственную версию событий, по итогам которых погибли, по разным данным, от одиннадцати до двух сотен россиян.

По информации "Шпигеля", воюющих в Сирии наемников из РФ накрыло случайным огнем — члены так называемой "ЧВК Вагнера", как предположили немцы, оказались "не в том месте и не в то время".

"Российские наемники не помогали лояльным правительству САР силам захватывать нефтяные поля "Коноко" — они просто размещались рядом. Когда курды атаковали просирийских бойцов, последние сменили тактику и попытались захватить курдсо-американские объекты из населенного пункта, в котором как раз находились российские наемники. Поэтому-то россияне и попали под огонь американской авиации", — пишет издание.

МИД РФ, напомним, признал смерть пятерых россиян, особенно акцентировав внимание на том, что речь идет не о военнослужащих.