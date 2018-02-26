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России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии

Понедельник, 26 Февраля 2018 16:48
России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии Фото из открытых источников

Правительство Сирии готово предоставить максимальные льготы российским компаниям, собирающимся участвовать в восстановлении экономики страны, заявил посол республики в России Рияд Хаддад.

 

«Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания от нашего президента Башара Асада для того, чтобы были предоставлены различные максимальные льготы нашим российским коллегам, которые будут участвовать в восстановлении экономики Сирии, чтобы наша страна заняла те позиции, которые она занимала до войны», — сказал он.

 

Целые отрасли сирийской экономики разрушены, отметил посол. Он выразил надежду, что российский бизнес поможет их восстановить, пишет Лента.ру.

 

В октябре 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что российские компании смогут претендовать на преференции и льготы при заключении контрактов в Сирии.

 

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибли, по разным оценкам, от 350 тысяч до полумиллиона человек, еще 5 миллионов были вынуждены бежать из страны. Российские вооруженные силы уже третий год помогают действующему президенту Башару Асаду в борьбе с различными группировками, включая «Исламское государство*».

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия Россия

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