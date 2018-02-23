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Паразитирование на героях: Интернет наводнили фейки на тему гибели российских бойцов ЧВК «Вагнера» в Сирии

Пятница, 23 Февраля 2018 12:00
Паразитирование на героях: Интернет наводнили фейки на тему гибели российских бойцов ЧВК «Вагнера» в Сирии Фото из открытых источников

Интернет заполонили так называемые «фейковые новости», касающиеся гибели российских бойцов из ЧВК «Вагнера» в Сирии от удара коалиции США 7 февраля.

 

На сей раз источником вброса оказался самопровозглашенный специалист по Ближнему Востоку, российский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль-Мюрид. Он рассказал о двух российских бойцах, которые якобы погибли 7 февраля после атаки авиации проамериканской коалиции. Эль-Мирюд утверждает, что среди погибших российских добровольцев числятся Евгений Баранников и Эдуард Гилязов (позывной «Рязань»).

 

Однако данная информация не соответствует действительности. Что, к слову, очень характерно для Несмияна – блогер неоднократно был пойман на лжи пользователями Сети. Так, и Баранников, и Гилязов являлись ополченцами Донбасса и погибли на Юго-Востоке Украины несколько лет назад.

 

В частности, Евгений Баранников, который является уроженцем Норильска, погиб в боях под Горловкой еще в 2015 году – об этом самому Эль-Мюриду указали в комментарии к его записи в Twitter, которая к данному моменту уже удалена. На то, что бойца уже давно нет в живых, указывают и комментарии, оставленные на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Эдуард Гилязов (по другим данным – Гилазов) также погиб на Донбассе в 2015 году – по крайней мере, именно тогда его, возглавляющего диверсионно-разведывательную группу вооруженных сил ДНР «Рязань», последний раз видели живым.

 

Стоит отметить, что фейк, опубликованный Несмияном, далеко не единственный – на теме гибели российских добровольцев начали «паразитировать» самые разные блогеры. Так, ранее украинский Twitter-канал «Европейский выбор» опубликовал фотоснимок, на котором запечатлены несколько десятков тел погибших в военной форме. По словам авторов, покойные на самом деле являются российскими бойцами ЧВК «Вагнера». Однако позднее выяснилось, что на фотографии запечатлены тела уничтоженных боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые были уничтожены в ходе зачистки котла на северо-востоке провинции Хама.

 

 

 

Еще один пример подобной лжи – опубликованное неким Саидом Заманом (предположительно, пакистанцем) видео якобы разгрома российской колонны, которое на поверку оказалось записью разгрома украинского националистического батальона «Айдар» в начале сентября 2014 года.

 

Стоит отметить, что появление такого количества фейков обусловлено как общей неразберихой относительно точных данных об инциденте и повальным непониманием пользователей Сети основного предназначения частных военных компаний.

 

Что касается первого момента, то все окончательные вопросы снял председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, огласивший точное количество погибших российских добровольцев. По его словам, жертвами удара американской коалиции стали 14 бойцов из России. Позднее эту же информацию подтвердил и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.

 

По поводу же самой практики использования ЧВК в вооруженных конфликтах, то ее придерживаются более или менее все государства. «ЧВК на то и есть – что в России, что в Китае, что в Америке – они существуют на то, чтобы делать нужные вещи в таких местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным. Если кто-то считает, что такое поведение недостойно великой державы – значит, этот диванный эксперт считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятые», – объясняет главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко.

 

При этом стоит отметить, что деятельность ЧВК никак не противоречит нормам международного права – добровольцы всего лишь не имеют права на статус военнопленных.

 

В то же время важно понимать, какие именно задачи решает конкретно ЧВК «Вагнера» на территории Сирии. Как отмечают авторы телеграм-канал «Майор и Генерал», российские добровольцы защищают официально признанные интересы России на так называемых дальних рубежах. Собственно, именно по этой причине они и подверглись атаке со стороны США. «Факт гибели существенного количества граждан РФ под ударами США очевиден, что служит лишним напоминанием об идущей Холодной войне, которая на ряде ТВД вполне себе горячая», – уверен эксперт Центра политической журналистики Борис Рожин.

 

Вторит его словам и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев, считающий, что здесь и сейчас Сирия является одним из фронтов Третьей мировой войны. «В этой Третьей мировой участвуем не только мы и американцы. Вы в курсе, граждане, что в Сирии воюет французский и английский спецназ? Так вот рано или поздно мы должны были столкнуться с "западными партнерами" в прямом бою», – считает он, отмечая при этом, что данное обстоятельство лишь в очередной раз подтверждает, что находящиеся на сирийской территории российские добровольцы имеют полное право считаться героями.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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