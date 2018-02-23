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Коалиция во главе с США: Мы признаем гибель 840 мирных жителей в Ираке и Сирии от наших ударов

Четверг, 22 Февраля 2018 17:46
Коалиция во главе с США: Мы признаем гибель 840 мирных жителей в Ираке и Сирии от наших ударов Фото из открытых источников

Коалиция во главе с США признала, что от ее ударов в Ираке и Сирии погибли более 800 мирных жителей.

 

"Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении.

 

Еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения пока изучаются, пишет РИА Новости.

 

В конце января коалиция сообщала о гибели 830 мирных жителей с начала операции.

 

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги США Сирия

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