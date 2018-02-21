В интернете продают поставляемое США сирийской оппозиции оружие‍

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Изготовленное в Соединенных Штатах Америки оружие, поставленное Вашингтоном группам так называемой "умеренной" сирийской оппозиции, теперь продается в Интернете — по данным CNN, в Сети появились площадки, на которых можно купить у боевиков, дислоцированных на севере Сирии, например, штурмовые винтовки M-16.

Журналисты CNN, в частности, провели собственное расследование, в рамках которого связались с торговцами оружием посредством онлайн-мессенджера и получили внушительный перечень товарных позиций. Боевики сирийской "умеренной" оппозиции продают не только M-16, но и разнообразные пулеметы и гранатометы, аксессуары для них, а также бронежилеты и другое военное снаряжение.

Но особенное внимание привлекли именно автоматы M-16. Просто потому, что на них журналисты сумели рассмотреть серийные номера, судя по которым, оружие было изготовлено компанией FN Manufacturing на мощностях, расположенных в Южной Каролине (США).

Центральное командование ВС США в Сирии никак не прокомментировало появление в свободной продаже оружия, поставленного Штатами "умеренной" оппозиции САР в 2015 году. Отсутствие комментариев, впрочем, является вполне предсказуемым.