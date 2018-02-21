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Школьники в провинции Хама просят США уйти из Сирии

Вторник, 20 Февраля 2018 14:11
Школьники в провинции Хама просят США уйти из Сирии Фото из открытых источников

Учащиеся школы Салад Диб аль-Али, расположенной на территории сирийского города Соран (провинция Хама), наконец-то вернулись к занятиям — пишет Федеральное агентство новостей в материале, посвященном обустройству мирной жизни.

 

Есть, правда, одно весьма неприятное обстоятельство, которое не позволяет школьникам из Сорана оставить в прошлом ужасы недавних боевых действий. Это — присутствие в Сирийской Арабской Республике вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Дети не могут спокойно учиться, пока в стране есть силы США — говорят корреспонденты ФАН, попросившие несовершеннолетних сирийцев сфотографироваться с табличками, на которых по-арабски написано "США, уходите из Сирии".

 

Жизнь в Соране, который еще совсем недавно был захвачен боевиками, тем временем, заметно налаживается — открываются не только школы, но и другие важные объекты городской инфраструктуры, которые уцелели после террористов.

 

Часть города, при этом, превратилась в постапокалиптичную груду обломков, однако им недолго осталось портить местные пейзажи — город активно расчищается, разминируется и благоустраивается.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости школы

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