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Учащиеся школы Салад Диб аль-Али, расположенной на территории сирийского города Соран (провинция Хама), наконец-то вернулись к занятиям — пишет Федеральное агентство новостей в материале, посвященном обустройству мирной жизни.

Есть, правда, одно весьма неприятное обстоятельство, которое не позволяет школьникам из Сорана оставить в прошлом ужасы недавних боевых действий. Это — присутствие в Сирийской Арабской Республике вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Дети не могут спокойно учиться, пока в стране есть силы США — говорят корреспонденты ФАН, попросившие несовершеннолетних сирийцев сфотографироваться с табличками, на которых по-арабски написано "США, уходите из Сирии".

Жизнь в Соране, который еще совсем недавно был захвачен боевиками, тем временем, заметно налаживается — открываются не только школы, но и другие важные объекты городской инфраструктуры, которые уцелели после террористов.

Часть города, при этом, превратилась в постапокалиптичную груду обломков, однако им недолго осталось портить местные пейзажи — город активно расчищается, разминируется и благоустраивается.