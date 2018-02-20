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Как добровольцы ЧВК «Вагнер» сражаются с террористами в Сирии

Понедельник, 19 Февраля 2018 14:41
Как добровольцы ЧВК «Вагнер» сражаются с террористами в Сирии Фото из открытых источников

Информация об уничтожении колонны сирийских ополченцев, в которой присутствовали российские добровольцы, продолжает будоражить общественность, однако среди множества публикаций, посвященных событию, практически нет правдивых — пишет Федеральное агентство новостей.

 

Речь идет об инциденте, который произошел на территории Сирийской Арабской Республики седьмого февраля — возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция направила авиацию против колонны из ополченцев, поддерживающих действующего президента Сирии Башара Асада.

 

Согласно ничем не подтвержденной информации, коалиция уничтожила около двух сотен бойцов, которые были не то ополченцами, не то наемниками. Среди убитых, при этом, было несколько десятков граждан РФ. Все это можно было бы списать на дезинформацию (что сперва и сделали в Минобороны РФ), однако масштабы события не позволили утаить правду — официальная позиция, согласно которой в инциденте погибли исключительно ополченцы из числа сирийцев, быстро сменилась на смерть "пятерых россиян", а затем и на смерть четырнадцати "добровольцев" из некоей "группы Вагнера" (ЧВК Вагнера).

 

Как "добровольцы" из какой-то российской ЧВК могут воевать в Сирии, если наемничество запрещено законами РФ — неясно, но ФАН пишет, что "вагнеровцы" — это ни в коем случае не наемники, а люди, героически решающие "сложные задачи" в условиях "сложной войны". Утверждается, например, что благодаря ЧВК Вагнера, Россия уничтожает террористов в Сирии гораздо более эффективно, чем просто силами регулярной армии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости ЧВК «Вагнер»

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