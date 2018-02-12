Это вам за пацанов: сирийские войска при участии отрядов «Вагнера» отомстили боевикам, сбившим Су-25

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3 февраля стало известно, что российский истребитель Су-25 был сбит на территории Сирии: несмотря на то, что пилоту Роману Филиппову удалось катапультироваться, он погиб в неравном бою с окружившими его боевиками из сирийской ячейки «Аль-Каиды». На днях, как передают СМИ, правительственные войска САР провели в провинции Идлиб спецоперацию: при поддержке российских бойцов ЧВК Вагнера они разбили ответственных за уничтожение самолета террористов.

Средства массовой информации напоминают, что ответственность за инцидент взяли на себя боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»: именно они окружили летчика романа Филиппова и пытались захватить его в плен. Не желая становиться пленником террористов, майор отстреливался, после чего подорвал себя гранатой. Указом российского президента погибший пилот Су-25 получил звезду Героя России посмертно.

Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. На днях СМИ сообщили об обстрелах сирийской территории израильскими ВВС под предлогом борьбы с «про-иранскими» повстанцами, после чего армия САР сбила истребитель F-16, стоящий на вооружении еврейского государства. В Африне (север Сирии – примеч. ред.) турецкая армия проводит собственную спецоперацию против военизированных отрядов курдов. Более того, на территории арабской республики действуют отряды разрозненных террористических групп, борьбу с которыми ведут правительственные при участии союзников в лице Хезболлы и ЧВК Вагнера.

За последние дни союзники Дамаска в антитеррористической борьбе заявили о полной зачистке северо-восточной части провинции Хама. Более того, продолжается зачистка территорий Идлиб и Алеппо. По самым свежим данным, правительственные силы арабской республики в ближайшее время планируют наступательную операцию в районе населенного пункта Аль-Ханоби на юге Идлиба.