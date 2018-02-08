Российские корабли выпустили более сотни ракет по объектам террористов в Сирии

За время операции в Сирии корабли Военно-морского флота Российской Федерации выпустили более ста ракет по террористическим объектам, уничтожив в результате около восьмидесяти из них.
Соответствующей статистикой поделился с общественностью Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ РФ, выступая на четвертой коллегии венно-морских музеев.
По словам Королева, ракеты были выпущены кораблями ВМФ РФ в рамках более десятка ракетных ударов, эффективность которых, как показала практика, оказалась на высоте.
"Крылатые ракеты, которые применял российский флот во время специальной операции в Сирии, являются чрезвычайно грозным оружием, способным с высокой точностью поражать террористические объекты, удаленные на значительные расстояния. Ста с лишним ракет, выпущенных кораблями ВМФ РФ, хватило для того, чтобы уничтожить более восьмидесяти объектов террористов", — сказал Владимир Королев.
Главнокомандующий ВМФ РФ отметил и высокую боевую эффективность российских авианосных групп, сыгравших одну из ключевых ролей в спецоперации, которую Россия успешно провела на территории Сирийской Арабской Республики.
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