Багдасаров прокомментировал провокации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

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После того, как сирийском Идлибе был сбит штурмовик Су-25, напряженность в регионе только возрастает. В зоне деэскалации не только нарушают перемирие, но и пускают в ход химическое оружие.

Как сообщили в российском Центре по примирению сторон, всего за стуки террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*», более известная как «Джебхат ан-Нусра*», нарушили режим прекращение огня 8 раз. В том числе, ряд источников сообщает, что в городе Серакиб (Идлиб) было применено и химическое оружие.

Глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию «ПолитЭксперт» назвал события 5 февраля «большой провокацией», добавив, что с организаторами подобных атак «пора заканчивать».

Эксперт рассказал, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» рассчитывают занять место ИГ*, а значит, тоже напрашиваются на разгром.

«Хайят Тахрир аш-Шам» - не что иное, как «Джебхат ан-Нусра», которая всегда была конкурентом ИГ. Сейчас, когда «Исламское государство» благодаря усилиям ВКС России и САА переживает свой закат, «Хайят Тахрир аш-Шам» набирает силу. Ее численность уже превышает 25 тысяч террористов. А недавно в состав группировки вошли еще четыре организации. Теперь эта компания претендует на создание в Идлибе своего псевдогосударственного образования».

Рассуждая о том, насколько может затянуться решение проблем в Идлибе, Багдасаров выразил мнение, что российским специалистам и правительственным войскам САР, вероятнее всего, «придется повозиться», поскольку речь идет о крупной группировке, которая действует явно при поддержке извне. Чтобы эффективнее противостоять террористам, собеседник ПЭ считает необходимым перекрыть границы Сирии, через которые боевики могут получать оружие и боеприпасы.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда