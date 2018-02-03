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СМИ узнали новое подтверждение сотрудничества курдов и ИГ

Пятница, 02 Февраля 2018 14:47
СМИ узнали новое подтверждение сотрудничества курдов и ИГ Фото из открытых источников

Боевик "Исламского государства"*, которого захватили живым и допросили бойцы Сирийской арабской армии в ходе боев за Дейр-эз-Зор, рассказал о тренировочном лагере ИГ*, который существует на территории, контролируемой "Демократическим силами Сирии" (SDF).

 

На странице ливанской газеты Bousla news в социальной сети "Фейсбук" появилась видеозапись (смотрите видео ниже) допроса боевика, который, как сообщает Федеральное агентство новостей, рассказал шокирующие подробности о связях курдских формирований SDF с террористической организацией ИГИЛ*.

 

Боевик признался, что будучи членом ИГ*, попал в тренировочный лагерь SDF после того, как курды зашли в тыл его отряда, насчитывающего три десятка бойцов.

 

"Они предложили нам сдаться и, получив согласие, отвезли в лагерь, расположенный где-то в пустыне. Там нас кормили три раза в день и тренировали, а затем выдали нам американское оружие и перебросили в район боевых действий в провинции Дейр-эз-Зор. Мы должны были отбить ключевые точки у войск Башара Асада. Тут-то меня и взяли в плен", — говорит пойманный игиловец.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия

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