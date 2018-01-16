Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Даръа

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Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Карфа в провинции Даръа (смотрите видео ниже).

Помощь со стороны России была передана 400 семьям беженцев и семьям погибших солдат. Сообщается, что общий вес гуманитарного груза составил 2,8 тонны. Среди прочего были переданы продуктовые наборы, детская одежда, школьные канцелярские принадлежности.

На городской площади, где проходила гуманитарная акция, собралось много детей. Также там присутствовали старейшины населенного пункта, сообщает корреспондент ФАН.

Представители расположенного на сирийской авиабазе «Хмеймим» Центра в очередной подчеркнули, что Россия будет и дальше «помогать братскому народу в трудную минуту» и делать все необходимое для восстановления мирной и нормальной жизни.

Военные подчеркнули необходимость продолжения работы по расширению масштабов местного примирения в сочетании с ликвидацией терроризма. Сообщается, что жители и перемещенные лица поблагодарили правительство России за предоставленную помощь.