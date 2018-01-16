Эрдоган: Мы уничтожим создаваемые США в Сирии "силы безопасности"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" на севере Сирии.
"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне, сообщает РИА Новости.
"Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту", — добавил турецкий лидер.
Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).
"Силы безопасности границы" развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача — "препятствовать свободному перемещению ИГ* и перевозке незаконных материалов".
МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.
СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка получала вооружение от коалиции.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
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