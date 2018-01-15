В Сирии против террористов применили "Адскую молотилку"

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На территории Сирийской Арабской Республики были замечены самоходные зенитные артиллерийские установки ЗСУ-57-2, участвующие в боях против участников террористических группировок.

Установки ЗСУ-57-2 известны своим довольно устрашающим прозвищем, которое звучит как "Адская молотилка". Прозвище, по словам компетентных экспертов, полностью описывает суть этого оружия.

В Сирии ЗСУ-57-2 применяется войсками правительственных сил, воюющих за Башара Асада. Устаревшие самоходные зенитные артиллерийские установки применяются правительственными войсками совместно с танками Т-55. Несмотря на свой почтенный возраст, ЗСУ могут поражать бронированные машины пехоты, бронетранспортеры, начиненные взрывчаткой автомобили, используемые террористами-смертниками, и даже некоторые современные танки.

Сирийские военные очень жалеют, что большая часть ЗСУ-57-2, имевшихся на вооружении у САА, была списана еще до начала конфликта.

Установки, о которых идет речь, производились в Советском Союзе с 1950-го года и по шестидесятые. Две 57-мимиллиметровые пушки, которыми оснащена ЗСУ, могут поражать цели, удаленные на четыре километра.