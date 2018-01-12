Киев отверг причастность к атакам на российские базы в Сирии

В Киеве опровергли информацию о том, что украинская сторона могла быть причастна к атакам на российские военные базы в Сирии.
"Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения", — заявила пресс-секретарь главы министерства обороны Украины Виктория Кушнир, ее слова приводит агентство УНИАН.
Ранее в российском Генштабе рассказали про "украинский след" в атаке на российские базы в Сирии, осуществленные при помощи беспилотников, пишет РИА Новости. По словам начальника управления строительства и развития БПЛА Александра Новикова, в качестве основы для взрывчатки для бомб, которые несли беспилотники, использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.
Это вещество производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. ТЭН нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов. В настоящее время специалисты работают над установлением страны-изготовителя.
Представитель Генштаба добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.
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