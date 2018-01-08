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В сети в очередной раз раскритиковали предателя Стрелкова

Понедельник, 08 Января 2018 15:43
В сети в очередной раз раскритиковали предателя Стрелкова Фото из открытых источников

В Сети назревает очередной скандал, связанный с заявлением беглого экс-командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова. На этот раз пользователей Интернета возмутил недавний пост Стрелкова, который он опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». В данной записи Игорь Стрелков обвиняет военнослужащих Сирийской Арабской Армии в мародёрстве.

 

По словам Стрелкова, после освобождения сирийских городов солдаты САА начинают «срезать всё, что содержит медь». То есть, как уверяет Игорь Стрелков, военные занимаются воровством цветных металлов для последующей перепродажи. Помимо этого, пишет бывший командир ополчения, солдаты начинают грабить местное население. В своём тексте Стрелков заявляет, что военнослужащие доходят «до снятия тряпок с женщин и детей».

 

Далеко не все пользователи оценили данный пост Игоря Стрелкова. Многие раскритиковали его за такие слова. В первую очередь, людям не нравится, что Стрелков не приводит каких-либо доказательств или подтверждений своих слов. В связи с этим, пользователи обвинили его в популизме и очередной попытке привлечь к себе хоть какое-то внимание. Люди отмечают, что, пока сам Стрелков отсиживается в Москве и «строчит» свои посты в Интернете, сирийская армия сражается с террористами, и достаточно удачно это делает.

 

Ему напомнили, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» – уничтожена. А Сирийская Арабская Армия продолжает зачищать территорию Сирии от оставшихся небольших групп боевиков. О каком-либо мародёрстве не может идти речи. По словам пользователей, если бы то, о чём пишет Стрелков, происходило на самом деле, то сообщений от местных жителей или западных СМИ было бы огромное количество.

 

Припомнили пользователи Игорю Стрелкову и сдачу Славянска, и бегство из Донбасса в Москву. Многие не понимают, как человек, предавший своих собственных солдат и бежавший в другую страну, может позволять себе обвинять (причем безосновательно) тех, кто реально борется с терроризмом. Некоторые даже поинтересовались у Стрелкова, не делает ли он подобные выводы о действиях сирийской армии, исходя из своего собственного опыта.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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