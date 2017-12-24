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В РФ прокомментировали продление гуманитарного режима ООН в Сирии

Пятница, 22 Декабря 2017 16:14
В РФ прокомментировали продление гуманитарного режима ООН в Сирии Фото из открытых источников

В ООН приняли решение о продлении гуманитарного режима в Сирии еще на один год, сообщает ФАН.

 

Отметим, что Россия предлагала свернуть данный режим. Как сообщила СМИ Мария Захарова, Россия, Китай и Боливия в ходе голосования по резолюции о продлении воздержались.

 

«Данное решение было принято РФ в связи с тем, что в проекте обсуждаемого документа были не в полной мере учтены предложения нашей страны, нацеленные на повышение прозрачности гуманитарного режима, а также проработка пути постепенного отказа от него. На данном этапе мы не стали препятствовать очередному продлению режима, руководствуясь в первую очередь интересами нуждающихся в помощи сирийцев, а также учитывая подходы соседних с Сирией стран, с территории которых доставляется помощь», - рассказала Захарова.

 

Россия  будет с внимательно отслеживать процесс поставки гуманитарной помощи в Сирию и ее распределение среди населения в рамках продлённого режима.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия ООН

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