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Самые могущественные цари Ассирии

Пятница, 04 Января 2019 12:07
Самые могущественные цари Ассирии Фото из открытых источников

С 1200 г. до н. э. арамейские кочевники, искавшие земли для поселения, захватывают Месопотамию.

 

Маленькая Ассирия - государство на берегу Тигра - собирает мощную армию, чтобы остановить вторжение. А затем, в свою очередь, начинает завоевывать чужие территории. С 900 г. жаждущие побед ассирийцы предпринимают серию нападений на соседние народы - вавилонян, финикийцев, арамеев - и покоряют их; все они после кровавых сражений, депортаций, разрушений и грабежей были вынуждены подчиниться силе. Ассирийская империя простиралась на весь Ближний Восток. Самые известные завоеватели - Ашшурнасирпал II и его сын Салманасар III, Тиглатпаласар III, Саргон II, Ашшурбанапал - величали себя несравненными владыками всемирной империи: "Могущественный царь, царь вселенной, царь Ассирии, установивший свое господство от одного края земли до другого, над всеми "четырьмя сторонами света" и поставивший везде своих наместников"

 

Ашшурнасирапал II сделавший своей столицей Нимруд, был вместе с сыном Салманасаром II одним из самых свирепых ассирийских завоевателей. Облаченный в парадное платье, он держит скипетр и крюк - символы царской власти

 

Все цари стремились занять почетное место подле богов, для чего воздвигали в их честь грандиозные сооружения. Надеясь перещеголять предшественника, каждый монарх строил просторные дворцы и закладывал новые города. Являясь административным центром, царской резиденцией и жилищем богов, дворцы были призваны демонстрировать силу и богатство своих обитателей.

 

Для того, чтобы производить необходимое впечатление на визитеров, приемные залы и дворы для почетных гостей украшались цветными барельефами, на которых прославлялись великие подвиги царя:

 

сцены военных побед символизировали мощь армии; изображения покоренных народов, вереницами идущих поклониться новому повелителю, иллюстрировали беспредельное могущество царя-завоевателя.

 

Подъём крылатых быков осуществлялся после того, как они были найдены в XIX в. у входа во дворец Ашшурнасирапала II В Нимруде, где с IX в. до н. э. несли свою бессменную вахту.

 

Последний, однако, всецело зависел от богов и своей славой был обязан именно им. Желая обеспечить себе небесное покровительство, царь строил храмы из самых благородных, привозимых издалека материалов. У входа во дворец он устанавливал сказочные существа, которые магией своего присутствия могли отвести беду.

 

Со временем, правда, выяснилось, что даже всего пантеона богов недостаточно, чтобы спасти империю, истощившую силы в бесконечных завоеваниях, от её амбициозных соседей - вавилонян и мидийцев; не помог Ассирии и её главный бог Ашшур, символ которого - крылатый диск, был изображен над царским троном.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
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