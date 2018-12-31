Самые смертоносные события в истории нашего мира

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Закат династии Юань, Великий китайский голод, Монгольское нашествие, Вторая мировая война… — мы расскажем вам о мировых событиях, унесших больше всего жизней.

Трансатлантическая работорговля. Приблизительное число погибших — 15 млн.

Вывоз рабов через Атлантику начался в середине 16 века, достиг апогея в 17 и постепенно сошёл на нет в 19 веке. Основной движущей силой работорговли являлось желание европейских колонизаторов обосноваться в Новом мире. Чтобы удовлетворить потребность в рабочей силе, плантаторы использовали рабский труд. Трудно точно оценить количество погибших, но принято считать, что из десяти погруженных на борт корабля рабов, как минимум четверо не доживали до конца путешествия.

Закат династии Юань и приход к власти династии Мин. Приблизительное число погибших — 30 млн.

Династию Юань основал в 1260 году внук Чингисхана Хубилай. Однако её правление оказалось одним из самых краткосрочных в истории Китая, закончившись в 1368 году. Закат династии Юань ознаменовался кровавым хаосом, политической борьбой, голодом и отчаянием среди населения, после чего к власти пришла династия Мин, период правления которой считается эпохой стабильности и процветания.

Мятеж Ань Лушаня. Приблизительное число погибших — 36 млн.

За полтысячелетия до основания династии Юань, в Китае правила династия Тан. В 755 году военачальник Ань Лушань возглавил мятеж с целью свернуть действующую власть и провозгласил себя императором и родоначальником династии Янь. Лишь в 763 году мятеж был полностью подавлен. Древние войны всегда были кровавыми, и восстание Ань Лушаня не исключение. Династия Тан так и не смогла полностью оправиться от потерь.

Восстание тайпинов. Приблизительное число погибших — 40 млн.

В 1850 году у власти в Китае находилась династия Цин. Этот период ознаменовался финансовыми и природными катастрофами, не говоря уже об опиумных войнах. И вот некий Хун Сюцюань объявил себя младшим братом Иисуса Христа и провозгласил создание Тайпин тяньго — Небесного государства великого благоденствия. Через 14 лет восстание было подавлено.

Великий китайский голод. Приблизительное число погибших — 43 млн.

Период с 1958 по 1961 годы известен как Большой рывок, но у него есть и оборотная сторона. На фоне наводнений и неурожая попытки правительства слишком быстро превратить страну из аграрной в индустриальную обернулись огромными потерями. В китайской истории этот период скромно именуется «Тремя годами природных бедствий». Спустя десятилетия экономика Китая действительно стала самой развитой в мире, но какой ценой.

Монгольское нашествие. Приблизительное число погибших — 60 млн.

Если про кого и можно сказать, что его руки по локоть в крови, то это Чингисхан. Под его предводительством Монгольская империя достигла небывалых размеров, на пике своего величия занимая 16 процентов суши. Монгольские орды почти двести лет властвовали в Азии, убивая соперников с невероятной жестокостью. Если бы они продолжили движение на запад в Европу, число погибших было бы значительно больше.

Первая Мировая война. Приблизительное число погибших — 65 млн.

Хотя некоторые предыдущие войны можно сравнить по масштабам с Первой Мировой, но именно она оказалась первой поистине глобальной. Причины начала войны сложны и запутанны, но в двух словах можно сказать, что когда европейские империи стали слишком велики друг для друга, они решили сформировать альянсы и добиться превосходства. Европа разделилась и втянула остальной мир в эту стремительно расширяющуюся воронку войны.

Вторая Мировая война. Приблизительное число погибших — 72 млн.

После небольшой передышки в 1939 году опять разразилась всеобщая война. Мир разделился на два лагеря — Антигитлеровскую коалицию и страны Оси. За время паузы между мировыми войнами каждая страна постаралась создать максимально эффективные машины для убийства, а затем применить их по назначению.

Европейская колонизация Америки. Приблизительное число погибших — 72 млн.

Когда Христофор Колумб, Джон Кэбот и другие исследователи в 15 веке обнаружили ещё один материк, казалось, что занимается заря новой эры. Перед предприимчивыми европейцами лежал рай, который они собирались назвать своим домом. Но появилась небольшая проблема — рай оказался уже заселен. В последующие столетия пришельцы из-за моря принесли немало смертей на континенты, которые мы зовём теперь Северной и Южной Америкой. Причём виной тому не только оружие, но и болезни, к которым у местных жителей не было иммунитета.

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