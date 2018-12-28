Хрустальная ночь»: ее причины и последствия

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«Хрустальная ночь» - красивое словосочетание, да только в мире с ним очень плохие ассоциации.

Восемьдесят лет назад ночь с 9 на 10 ноября 1938 года стала настоящим кошмаром для еврейских семей Германии и Австрии. Именно тогда по этим странам прокатились страшные погромы, ставшие первой организованной Третьим рейхом насильственной акцией по отношению к евреям Германии и Австрии. До этого нацисты, которые уже пять лет находились у власти, все же не решались проводить такие откровенно преступные акции против еврейского населения.

Для погрома нацистами был найден прекрасный повод - 7 ноября 1938 года в Париже произошло громкое преступление. В здание посольства Германии во Франции пришел 17-летний Гершель Гриншпан – еврей по национальности, выходец из Польши. Он хотел убить графа Иоганнеса фон Вельчека – посла Германии во Франции, чтобы отомстить ему за унижения, которые пришлось испытать семье Гриншпан и другим польским евреям, депортированным из Германии в Польшу.

Однако молодого человека принял в своем кабинете секретарь посольства Эрнст Эдуард фом Рат (на фото). В него и выстрелил Гриншпан пять раз, после чего его задержала французская полиция. По иронии судьбы, фом Рат как раз был дипломатом «старой школы», критически относился к гитлеризму именно из-за нацистского антисемитизма, и находился под надзором гестапо. Но принять молодого еврейского эмигранта он согласился совершенно по иной причине, о которой мы расскажем ниже.

Адольф Гитлер направил в Париж своего личного врача Карла Брандта – якобы для лечения фом Рата, который, кстати, не столь сильно и пострадал и вполне мог бы выжить. Однако доктор Брандт ввел дипломату несовместимую кровь, после чего в 17:30 9 ноября 1938 года фом Рат скончался. Сразу же после покушения на секретаря посольства Гитлер распорядился закрыть в Германии все еврейские газеты и культурные организации. Таким образом, был нанесен сокрушительный удар по информационным возможностям еврейской общины страны.

Уже потом, после войны, выяснилось, что убийство фом Рата было спланировано и организовано германскими спецслужбами. Автором идеи убийства немецкого дипломата как провокационного повода для начала репрессий против евреев Германии был сам Адольф Гитлер. Сначала планировалось ликвидировать руками еврея посла Германии в Австрии фон Папена. Но из-за превентивных мер австрийской полиции, в руки которой попали документы, свидетельствующие о подготовке покушения, оно было сорвано.

Руководитель гестапо Генрих Мюллер получил от Адольфа Гитлера поручение найти в какой-либо из европейских стран такого человека, еврея по национальности, который был бы готов убить немецкого дипломата, руководствуясь соображениями мести Германии. В Париже немецкие агенты и вышли на 17-летнего Гриншпана, который, к тому же, часто посещал места сбора гомосексуалистов. Частым гостем в баре для сторонников однополой любви был и секретарь германского посольства фом Рат, который, как оказалось, поддерживал с Гриншпаном любовную связь. Далее все было делом техники. В Париж тайно прибыл руководитель СД Рейнхард Гейдрих (на фото). Он располагал письмом от Менделя Гриншпана – отца Гершеля.

Агент гестапо, представившийся другом Менделя, рассказал Гершелю о злоключениях его отца и семерых братьев и сестер, депортированных из Германии в Польшу и размещенных в бараках на польской территории. Он также передал Гриншпану пистолет и убедил юношу в том, что нужно убить кого-то из представителей германского дипломатического корпуса, чтобы обратить внимание мира на проблему польских евреев и отомстить за унижения своей семьи. Параллельно Гейдрих распорядился не оказывать Гриншпану препятствий в том случае, если он придет в посольство и захочет встретиться с кем-либо из его сотрудников. Так Гриншпан свободно прошел в здание посольства и ранил фом Рата.

Известие о смерти фом Рата пришло 9 ноября, когда НСДАП как раз отмечала очередную годовщину Пивного путча. И именно тогда Йозеф Геббельс заявил, что Национал-социалистская рабочая партия Германии не будет унижать себя организацией каких-то акций возмездия против евреев, но если народ решит предпринять определенные действия, то ни армия, ни полиция вмешиваться в ситуацию и защищать евреев не будут. Эти слова главного пропагандиста Третьего рейха означали только одно – руководство Германии открыто дает добро на проведение в стране еврейских погромов. По крайней мере, сразу после речи Геббельса руководители территориальных структур НСДАП приступили к выработке плана действий по организации еврейского погрома.

Впрочем, сейчас существует точка зрения, что руководители «силовых» подразделений НСДАП Гиммлер и Гейдрих планировали лишь экспроприацию еврейского имущества и изъятие документов в синагогах. Сам же погром с многочисленными поджогами и разрушениями стал для нацистских руководителей неожиданностью. Но раз уж все пошло как пошло, то Гиммлер и Гейдрих не стали ему препятствовать.

Ударной силой готовящихся бесчинств должны были стать члены молодежной организации НСДАП и бойцы штурмовых отрядов, которым специально приказали переодеться в гражданскую одежду, чтобы играть роль простых граждан, не связанных с партией и государством. Одновременно спецслужбы приступили к подготовке мероприятия. Так, сотрудники СД побывали во всех синагогах, которые планировалось разгромить в процессе «народного возмущения» и вывезли оттуда все архивы, в которых содержались сведения о рожденных евреях, заключенных браках и т.д. Те синагоги, из которых архивы не вывезли, трогать пока запрещалось – гитлеровцы беспокоились, чтобы во время погромов не была уничтожена бесценная информация, которая потом могла бы пригодиться для идентификации евреев.

Поздно вечером 9 ноября по всей Германии начались нападения агрессивно настроенных молодых людей и мужчин на синагоги, магазины и кафе, принадлежавшие евреям, и на квартиры евреев. В Берлине погромщиками руководил лично Гейдрих, а всяческое содействие оказывал граф Вольф-Генрих фон Хелльдорф – начальник общей полиции германской столицы, прежде руководивший полицией Потсдама. Хелльдорф был патологическим антисемитом, поэтому не только не стал препятствовать совершению преступлений во время погромов, но и использовал возможности полиции для того, чтобы погромщики смогли причинить еврейской общине города наибольший вред.

Штурмовики сожгли в немецкой столице девять синагог, разгромили еще две синагоги. Хотя в городе горели десятки зданий, пожарная охрана не предпринимала никаких мер, занимаясь лишь предотвращением распространения огня на другие здания. Вслед за синагогами, погромщики начали громить берлинские магазины. Ни один магазин, принадлежавший евреям, не избежал этой участи. Товары либо уносили с собой, либо выбрасывали на улицу. Тех евреев, кто рисковал в эти часы появиться на улицах города, безжалостно избивали. Тоже самое творилось и в других городах страны.

Согласно официальным данным, были разгромлены или подожжены 3 синагоги во Франкфурте, по 2 синагоги в Мюнхене, Висбадене, Дюссельдорфе, Карлсруэ, синагоги в Ганновере, Кенигсберге, Аугсбурге, Ахене, Бемерене, Баден-Бадене, Лейпциге, Кельне и многих других городах страны. Кроме того, погромы евреев проходили в соседних с Германией Судетской области Чехословакии и в Австрии. Только в Вене, где исторически проживало большое количество евреев, нацисты разгромили 42 синагоги.

Если говорить о человеческих жертвах, то чаще всего их оценивают в 91 погибшего. Больше всего евреев было убито в Нюрнберге. Впрочем, некоторые еврейские источники говорят о 500 и даже 2,5 тысячах погибших и умерших от побоев евреев. Естественно, что никакой ответственности за убийства евреев никто не понес. Действиями погромщиков был нанесен и огромный материальный ущерб синагогам, магазинам, парикмахерским, кафе и прочим заведениям, принадлежавшим евреям, однако германское руководство отказалось покрывать этот ущерб из средств бюджета и возложило все расходы по восстановлению разрушенных зданий и уборке улиц на еврейские общины.

Кроме того, по итогам Хрустальной ночи было арестовано до 30 тысяч граждан Германии еврейской национальности. Они направлялись в концентрационные лагеря, но часть из них все же выпустили на свободу с тем условием, что они немедленно покинут пределы Германии. Это, кстати, тоже было сделать очень трудно, поскольку после выстрелов, произведенных Гриншпаном, большинство европейских стран резко ограничило прием граждан еврейской национальности. По данным некоторых источников, еще не менее 2 тысяч человек погибли в первые недели после «Хрустальной ночи» из-за избиений в полицейских участках, тюрьмах и концентрационных лагерях.

Фактически немецкие евреи оказались беззащитны перед террористическим режимом Гитлера. Хотя сведения о грандиозном погроме моментально просочились во все мировые средства массовой информации, каких-либо серьезных мер против Германии не предпринял никто. Запад, включая США и Великобританию, молча наблюдали над тем, как нацистский режим устроил расправу над еврейским населением. Президент США Франклин Рузвельт лишь отозвал американского посла в Берлине «для консультаций», а Великобритания и Франция вынесли ноты протеста Германии, но на разрыв дипломатических отношений так и не решились.

Многие историки затем соглашались с тезисом, что если бы мир жестко отреагировал на погромы 9-10 ноября 1938 года, Гитлер бы не перешел столь быстро к радикальной антисемитской политике. Но, увидев, что у него фактически развязаны руки и никакой ответственности он не понесет, фюрер осмелел и приступил к «кардинальному решению еврейского вопроса», как называли геноцид еврейского населения Восточной и Центральной Европы нацистские руководители.

Самое интересное, что провокацию с убийством фом Рата многие европейские страны умудрились повернуть так, что евреи даже лишились возможности выезда из Германии. Были ужесточены пограничные правила, во въезде в европейские страны в массовом порядке стали отказывать именно евреям и антифашистам – Европа опасалась, что могут последовать новые покушения на германских дипломатов, да и просто не хотела осложнять отношения с Германией, становившейся все более агрессивным и опасным противником.

Прошло меньше года после «Хрустальной ночи» и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Достаточно быстро гитлеровцы оккупировали Польшу, потом настал черед и Франции. В июне 1940 года немецкие войска вошли в Париж. В это время в одной из парижских тюрем продолжал содержаться 19-летний молодой человек Гершель Гриншпан, двумя годами ранее совершивший покушение на фом Рата.

Когда Париж заняли гитлеровцы, тюрьму эвакуировали, но в Тулузе этап настигли эсэсовцы. Отряд СС был послан специально за Гриншпаном. Молодого человека этапировали в Берлинскую тюрьму «Моабит», а гитлеровские спецслужбы стали готовить документы о мнимой связи Гриншпана с другим евреем – Давидом Франкфуртером – убившим еще в 1936 году нацистского деятеля Вильгельма Густлова.

Йозеф Геббельс хотел организовать такой судебный процесс, который бы подтвердил существование глобального еврейского заговора. Для этого гитлеровцам и нужен был Гриншпан – его хотели предъявить общественности как «орудие» еврейского заговора. Тем не менее, все хотели обставить по закону, поэтому Гриншпана защищал адвокат Винсент Моро-Жафьери. Он представил Геббельсу свою линию защиты, согласно которой Гриншпан совершил убийство фом Рата, руководствуясь сугубо личными причинами, а именно – существовавшей между ними гомосексуальной связью.

Адольф Гитлер, который еще до убийства фом Рата знал, что дипломат является гомосексуалистом, не хотел публичной огласки этого факта. Он настаивал на том, что публичный процесс проводить не стоит. К тому же, в дело вмешался прокурор, который увидел, что Гриншпана вывезли из Франции без соблюдения необходимых юридических формальностей. В конце концов, фюрер принял окончательное решение – показательный процесс отменялся. Гершеля Гриншпана перевели в концлагерь Заксенхаузен, где он и сгинул в числе других узников. Точная дата его смерти неизвестна.

В память о «Хрустальной ночи» 9 ноября каждого года отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

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