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В чём секрет карты Пири Рейса?

Четверг, 27 Декабря 2018 12:52
В чём секрет карты Пири Рейса? Фото из открытых источников

Речь идет о географических картах мира, созданных в 1513 году. Их нарисовал турецкий адмирал Пири Реис. Карты были найдены в 1929 году, с тех пор их много изучали и они вызывают больше вопросов, чем ответов. И заставляет переосмыслить историю - правда ли то, что мы знаем про открытие Америки и Антарктиды. Скорее всего, европейцы знали о южной и западной части Земли гораздо больше чем утверждает современная наука.

 

Сама карта состоит из лоскутов кожи, поэтому экспонат называют во множественном числе - "карты". Они существуют до сих пор, хранятся под охраной турецкой полиции и как экспонат выставляются редко.

 

Экватор

 

В карте экватор Земли измерен с точностью около 100 км. А длина экватора, напомню, 40 тыс км. Откуда в 1513 году можно было так точно нарисовать и посчитать экватор? Напомню, что Магеллан совершил кругосветное путешествие только в 1519 году и даже тогда не составлял никаких карт. А все детали были известны.

 

Пири Реис утверждает, что составлял свои карты на базе трудов других картографов. И часть карт, которые он использовал, относятся к эпохе Александра Македонского (IV век до н. э.). То есть из древних рукописей он взял всю такую точную информацию. Значит люди раньше знали больше и просто многие знания утрачены?

 

Северная и Южная Америки

 

Как известно из учебников географии, Колумб открыл Америку в 1492 году. Звучит пафосно "открыл Америку"! На самом деле, в 1492 году он впервые столкнулся с Карибскими островами. Спустя 10 лет он посетил Южную Америку. Как вы понимаете, за это время никаких подробных карт он составить не мог, он даже не знал, что представляют из себя эти материки.

 

Сравните береговую линию Южной америки - удивительная точность!

 

Представьте, вы в полной темноте зашли в большой зал, в котором разбросаны предметы, стоит мебель, где-то вдалеке слышны звуки мелодии. И вы нащупали край стола со скатертью. Сможете вы по этим предметам быстро воссоздать в точности план зала? Нет! А адмирал Пири Реис смог. И это первая загадка карты.

 

На карте указаны обе Америки, там в деталях прорисована береговая линия Северной и Южной части. Там обозначены реки и Анды. По данным официальной науки, Анды открыли только в середине 16 века. Откуда тогда так много про них знал турецкий адмирал?

 

Причем сам он себе никаких заслуг не приписывает. По утверждению Пири Реиса, Колумб уже хорошо знал, куда именно плывет. Якобы у него была книга, в которой все это было написано!

 

Антарктида

 

Этот факт вызывает больше всего споров у ученых. Дело в том, что на картах Пири Реиса хорошо прорисована Антарктида, которую, по данным официальной науки, люди открыли только в 1820 году. Потому что доплыть туда раньше было физически невозможно с тогдашним уровнем кораблестроения!

 

Откуда тогда такие подробности на карте Пири Реиса, где прорисован полуостров Палмер, Берег принцессы Марты, Земли королевы Мод? Этот берег был открыт 28 января 1820 года русской морской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.

 

Пири Реис, конечно, молодец, но современному миру Антарктиду показали наши герои - Беллинсгаузен и Лазарев

 

А вот выдержка из заключения разведки США 6 июля 1960 года , которые изучили карту Пири Реиса по запросу одного из американских профессоров. Они признали, что берег Антарктиды прорисован точно и добавили:

 

"У нас нет идей, каким образом данные на этой карте могут коррелировать с предполагаемым уровнем географических знаний в 1513 году.

 

Пока единственное объяснение этого феномена ученых гласит: карты Антарктиды были составлены в древности, когда тут еще не было льдов. Одним из древних народов-мореплавателей. Эти старинные документы и использовал Пири Реис, а сейчас они утеряны.

 

Впрочем, скептики утверждают, что Пири Реис мог рисовать вовсе не Антарктиду. Ведь у него есть и серьезные недочеты в продолжении береговой линии и он "не заметил" пролива между Южной Америкой и Антарктидой.

 

Возможно и так, но всех этих фактов уже вполне достаточно, чтобы подвергнуть серьезной переоценке всю мировую историю в эпоху главных географических открытий. Судя по этой карте, люди были осведомлены о географии нашей планеты задолго до Колумба и Магеллана. Они, скорее, исполнители, которые двигались по наработкам предыдущих поколений.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
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