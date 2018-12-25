Занимательная история Банка Англии

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История Банка Англии (Bank of England, BoE), или Центрального банка Великобритании, восходит к 1694 г. Однако события, которые привели к этому, произошли намного раньше. Об истории одного из старейших финансовых учреждений мира - в материале, подготовленном совместно с журналом "Бюджет".

В 1126 г. в Англии появилось казначейство, а торговцы стали хранить свободные остатки принадлежащих им денег и драгоценных металлов в золотых мастерских. Мастера в свою очередь платили торговцам проценты на такие вклады, а сами получали возможность отдать их в рост по более высокой ставке. Расписки мастеров, подтверждающие принятие вклада на хранение, стали циркулировать в качестве денег. Этот процесс можно считать первым этапом в создании банка. Со временем в стране появилось множество небольших частных фирм, которые обладали равными правами и занимались выпуском векселей в неограниченных масштабах и вне государственного контроля.

Второй этап в истории английского банковского дела непосредственно связан с учреждением Банка Англии, и начался он в результате политического события довольно случайного характера. Для обеспечения своих финансовых нужд Карл II был вынужден в значительной мере полагаться на кредиты лондонских банкиров. Его долг рос быстрыми темпами, и в 1672 г. он приказал казначейству приостановить выплаты денег, в том числе в счет собственных займов. Тем самым доверие к королю оказалось подорванным на многие десятилетия, и именно стремление найти замену таким образом разрушенному источнику займов вынудило следующего монарха, Вильяма III, и его правительство обратиться к схеме финансиста по имени Паттерсон, которая предполагала создание института под названием "Управляющий и Ко при Банке Англии".

Его учреждение было оформлено в законе Таннеджа, в котором среди множества других статей образование банка, созданного "для улучшения сбора средств и передачи казначейству 1 200 000 фунтов стерлингов", выглядит довольно незначительным событием. Но именно такая сумма была выдана в долг правительству, а взамен банку было разрешено выпустить банкноты на эту сумму. Внезапный выпуск столь большого объема бумажных денег сопровождался, конечно же, бешеным скачком инфляции.

Ранняя история Банка Англии — история обмена услугами между новой финансовой корпорацией и нуждающимся в деньгах правительством. Как уже было сказано, капитал банка при образовании составлял 1,2 млн фунтов стерлингов. Уже в 1697 г. правительство обновило и расширило привилегии банка, разрешив ему увеличить и собственный капитал, и выпуск банкнот. Кроме того, оно предоставило банку монопольное право на ведение правительственных расчетов, постановив, что отныне все платежи правительству должны были производиться через банк, что, естественно, привело к существенному росту престижа этой организации.

Затем было принято решение, которое закрепило статус этого финансового института: только один банк в стране учрежден через принятие парламентом специального закона. Закон же постановлял, что действия "Управляющего и Ко при Банке Англии" не могут служить поводом для использования частной собственности любого из членов корпорации в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Это решение, по сути, означало предоставление банку привилегии ограниченной ответственности, в которой всем другим банковским ассоциациям было отказано на протяжении последующих полутора веков. Одновременно с этими событиями начала зарождаться новая организационная форма бизнеса, известная в настоящее время как акционерное общество.

С 1751 г. банку было доверено управление государственным долгом. Мелким фирмам стало практически невозможно с ним конкурировать, вследствие чего небольшие банки стали хранить свои деньги в Банке Англии, постепенно на деле превращая его в центральный банк страны. В период с 1694 г. и до начала ХIX века в результате последовательных возобновлений лицензии Банка Англии казначейство страны богатело не менее семи раз (не считая краткосрочных займов). Начиная с 1800 г., когда фунт дешевел, а военные кредиты росли, банкноты Банка Англии практически служили законным средством платежа, а в 1812 г. правительство объявило их таковым официально.

Мелкие банки постепенно убеждались, что в кризисных ситуациях их спасет заем Центрального банка Великобритании. И когда векселя рядовых банкиров теряли свою ликвидность, население пользовалось банкнотами Банка Англии, и, таким образом, эти банкноты выполняли функцию золотых монет в период нехватки наличных денег. По сути, банк стал регулирующим институтом, занимающим особо ответственное положение в денежной и кредитной системах страны. По этому поводу совет директоров Центрального банка Великобритании даже выступал в парламенте, протестуя против системы, возлагавшей на Центробанк ответственность "за поддержание всей национальной валюты".

Во время кризиса 1825 г. Банк Англии поначалу широко кредитовал мелкие банки, спасая их от банкротства. Но помогло это не всем. Из нескольких сотен существовавших к тому времени банков примерно 150 обанкротились. Тогда же в Англии возникло движение в поддержку разрешения создания других акционерных банков, кроме Центрального банка Великобритании. Их возникновение можно считать третьим периодом в развитии банковской системы королевства. Закон 1826 г. разрешил учреждать акционерные банки, но при условии, что они будут располагаться не ближе 65 миль от Лондона, а Банк Англии получил право открывать отделения.

К тому времени уже стало очевидным, что банковский бизнес — это не только выпуск банкнот. Заметным элементом делового мира стал депозитный бизнес с чековыми расчетами. Было принято решение, что Банк Англии обладает монополией на депозитную деятельность. С 1833 г. он получил право устанавливать процент на выдаваемые им ссуды по своему усмотрению. К этому времени банк хранил не только весь золотой резерв страны, но также и банковский резерв (резерв наличных денег). Во время Второй мировой войны основной функцией банка стало финансирование государственного долга, который вырос с 1 млрд до 7 млрд фунтов стерлингов. Одновременно был введен контроль валютно-обменных операций, который сохранялся до 1979 г.

Банк был национализирован в 1946 г., право собственности на уставный капитал перешло к Казначейству Великобритании, а бывшие владельцы акций получили щедрую компенсацию в виде 3%-х государственных облигаций. С 1997 г. банк обладает оперативным правом регулирования процентных ставок. Он стал официально выполнять функции банкира правительства. Согласно английским законам казначейство может после предварительной консультации с управляющим банка дать банку рекомендации, которые он обязан выполнить.

Формально ответственность за принятое решение в области денежно-кредитной политики возложена на главу казначейства, подотчетного парламенту. Банк консультирует правительство по вопросам денежно-кредитной политики, координирует эти вопросы с казначейством. Таким образом, законодательно закреплены очень широкие права казначейства по отношению к Центробанку Великобритании. Среди центральных банков промышленно развитых стран Банк Англии является одним из наиболее зависимых по закону от правительства. На практике Банк Англии работает в тесном контакте с казначейством и трудно переоценить его роль в регулировании денежно-кредитной и валютной сферы, в управлении государственным долгом.

Банковские привидения

Изначально Центробанк Великобритании располагался на одной из старейших улиц Лондона — Треднидл (буквально — "иголка для нитки") в доме, где в XVII веке была портновская мастерская, именно поэтому он получил шутливое название "Старушка с улицы Треднидл". Позднее — в конце XVIII века — банк получил участок земли почти в два гектара, и на нем для растущего аппарата возвели монументальное здание в виде единого каменного блока.

Здание было построено по проекту архитектора Джона Соана, который сделал его совершенно глухим и вдобавок ко всему окружил еще и решеткой. Получилась эдакая "тюрьма для денег". Смысл задуманного ясен: за этой стеной хранились внушительные суммы. Творение Джона Соана в 1925–1939 гг. было полностью перестроено архитектором сэром Гербертом Бейкером, но глухая стена сохранилась. Стоит заметить, что к оформлению Банка Англии приложили руку и русские мастера. В подъезде главного входа пол украшен мозаикой работы русского художника Бориса Анрепа.

Банк всегда очень серьезно охранялся. Долгие годы это была прерогатива специальной стражи, лишь в последние время ее сменила электронная система охраны. Никто, кроме служащих, не имеет права доступа в банк, не существует фотографий, на которых здание было бы запечатлено изнутри. Хотя сегодня лондонский район Сити застроен высотными зданиями и продолжает расти ввысь, монолит Центрального банка Великобритании производит довольно сильное впечатление. Возможно, дело в том, что новые банки, стараясь казаться доступными для клиентов, строятся прозрачными, из стекла и бетона, а вот "Старушка" остается мрачной и неприступной.

Как-то так получилось, что привидения стали визитными карточками английских замков, и это уже давно никого не удивляет. Но привидения бывают и банковские. За века о привидениях, живущих в неприступных стенах Центрального банка Великобритании, сложились целые истории. Герой первой — мужчина, который работал в банке в XVIII веке и был ростом больше двух метров. Боясь, что из-за высокого роста после смерти его могила будет разрыта, а труп изъят для вивисекции, он заручился уверениями коллег в том, что будет похоронен внутри стен банка, в маленьком внутреннем дворике. Тем не менее могилу его все же вскрыли и действительно обнаружили необычайно большой гроб. После этого огромный служащий и превратился в призрака.

Следующая героиня душераздирающих рассказов — "Черная монахиня". История ее такова. В 1811 г. один из служащих банка, Питер Уайтхед, увлекся карточной игрой, проигрался и изготовил для покрытия займа два фальшивых чека. Партнеры по игре выдали его банковскому начальству, растратчика арестовали, судили и казнили. Однако его сестре долгое время не говорили, что случилось с братом и почему он не возвращается домой с работы. Когда же она узнала правду, то помутилась рассудком и стала бродить возле банка, работники которого выхлопотали ей крохотную пенсию. Сорок лет эта женщина, одетая в черное (отсюда и "монахиня"), бродила около огромного мрачного здания. Говорят, что ее тень мелькает в коридорах банка и по сей день.

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