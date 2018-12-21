Любопытная история появления Бильдербергского клуба

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Время от времени в западную прессу каким-то неведомым путём попадают сведения о заседаниях так называемого «Бильдербергского клуба». Из отдельных публикаций известно, что в работе этого сообщества, окружённого почти непроницаемой завесой секретности, участвуют крупные политики, дипломаты, банкиры, капитаны индустрии, военачальники и руководители спецслужб.

Некоторые из них тесно связаны с Центральным разведывательным управлением и военно-промышленным комплексом США. Складывается впечатление, что клуб — настоящее «теневое правительство планеты», которое собирается, чтобы обсудить важные вопросы большой политики и прежде всего отношений с Россией (до 1991 года — с СССР); разработать конфиденциальные рекомендации национальным правительствам по актуальным политическим, экономическим, военным и социальным проблемам. Однако, как показывает практика, в выигрыше всегда оказывались страны, чьи интересы представляли постоянные члены «Бильдербергского клуба».

Официальной датой рождения «Бильдербергского клуба» считается 1952 год. Ему предшествовал период, когда только что вышедшая из войны Западная Европа стала свидетельницей фундаментальных перемен на международной политической арене и мощного коммунистического движения. Был создан Североатлантический союз (НАТО); «объединённая Европа» делала свои первые шаги; западный мире тревогой следил за ростом недопонимания между Старым Светом и Соединёнными Штатами; «коммунистическому наступлению» надо было противопоставить контрмеры, то есть более тесный союз.

Автором этого «романтического проекта» стал некий Джозеф Ретингер, персонаж с путаной биографией, кичившийся своими англосаксонскими корнями. Он приобрёл известность в 1947-1948 годы, когда выступил как один из наиболее рьяных поборников «европейского единства». В качестве генерального секретаря «Европейского движения» Ретингер был связан с самыми влиятельными политическими лидерами Западной Европы той поры, в том числе с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем и канцлером Западной Германии К. Аденауэром. Они демонстративно оказывали Ретингеру покровительство во всех его начинаниях. В 1948 году Ретингер участвовал в Гаагском конгрессе, а затем четыре года «без устали трудился, — как сообщает он в своих мемуарах, — чтобы подчинить весь мир европейскому идеалу».

В 1952 году Ретингер оставил свой пост в «Европейском движении» и, войдя в контакт с голландским принцем Бернардом, изложил ему свою идею: создать дискуссионный центр, своего рода клуб для продвижения по миру «западных ценностей». Бернард, фигура достаточно известная на международной арене (член совета директоров дюжины крупнейших западноевропейских авто- и авиакомпаний; выполнял важные миссии в Латинской Америке; поддерживал политические контакты с первыми лицами ряда государств), ответил, что даст согласие, если найдёт приемлемой концепцию предполагаемого формирования.

Месяц спустя Ретингер представил принцу некое произведение, в основу которого были положены труды Дж. Бар-джеса, А. Мэхэна, X. Маккиндера и Дж. Стронга — англо-американских геополитиков и военачальников XIX-XX веков. Своё видение политических целей и задач будущего сообщества Ретингер изложил в преамбуле концепции:

«Англосаксы как раса предназначены для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать, и так до тех пор, пока всё человечество не будет англосаксонизировано. Но прежде всего необходимо установить контроль над сердцевиной земного шара — Россией. Без этого мировое господство англосаксов недостижимо. Для того чтобы овладеть Россией, этой огромной континентальной массой, необходимо выработать стратегию, в соответствии с которой США и их союзники должны, как анаконда, сдавливать Россию со всех сторон: с запада — Германия и Великобритания, с востока — Япония. На южном направлении надо создать государство-вассал проанглосаксонского толка, которое, раскинувшись между Каспийским, Чёрным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом, плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко достигает Индийского океана. Такого государства пока не существует, но нет причин, чтобы оно не появилось в будущем.

Рассматривая проблему с геостратегических позиций, необходимо констатировать, что главным и естественным врагом англосаксов на пути к мировой гегемонии является русский народ. Повинуясь законам природы и расовому инстинкту, он неудержимо стремится к югу. Поэтому необходимо немедленно приступить к овладению всею полосой Южной Азии между 30-м и 40-м градусами северной широты и с неё постепенно оттеснять русский народ к северу. Так как по всем законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избежит своей участи.

Безусловно, для достижения указанных целей англосаксонскому ареалу потребуется какое-то время, но уже сегодня мы должны начать движение, магистральными направлениями которого были бы: недопущение России в Европу, обеспечение доминирующей роли США в Атлантическом союзе и сдерживание Германии путём сохранения статус-кво в обоих государствах».

Принц Бернард одобрил предложенную Ретингером концепцию, и тот немедленно созвал организационный комитет, в который, кроме прочих, вошли такие тяжеловесы, как Фридрих Флик I, глава промышленной империи Западной Германии, Дэвид Рокфеллер, распорядитель кредитов Bank of America, Конрад Блэк, владелец компании Hollinger, контролировавшей 100 западноевропейских газет и 200 еженедельников, герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II.

В сентябре 1952 года оргкомитет провёл своё первое собрание в отеле «Бильдерберг» голландского городка Остербек. После чего Ретингер не мудрствуя лукаво присвоил созданному им сообществу имя «Бильдербергский клуб».

В ходе собрания Ретингер в категоричном тоне обязал присутствовавших «установить необходимые контакты с Соединёнными Штатами». На следующий день вместе с принцем Бернардом они отбыли на теплоходе в Америку и после переговоров с представителями политического и экономического бомонда США создали американскую секцию клуба во главе с крупнейшими финансистами США Д. Джонсоном и Д. Коулмэном (ныне его место занимает скандально известный экс-глава Всемирного банка Пол Вулфовиц).

Согласно уставу, постоянные члены клуба — исключительно англосаксы по происхождению — обязаны хранить безусловное молчание и никогда не выпускать в свет официальных документов о деятельности сообщества.

Раз в 12 месяцев 60-80 видных деятелей Западной Европы и Северной Америки встречаются и совместно обсуждают «проблемы текущего момента». Присмотревшись к фамилиям бывших членов клуба, можно сделать вывод, что собрания похожи на заседания некоего «теневого кабинета министров», причём кабинета, стоящего над национальными правительствами (и уж куда более могущественного, чем последние!). На протяжении трёх дней сходятся и беседуют друг с другом в высшей степени влиятельные люди. Они ведут дискуссии в неофициальном порядке, уверенные, что сохранение в тайне их мнений, которые никем не разглашаются, гарантировано. По завершении обсуждения они вырабатывают совместную ориентацию, которая носит обязательный характер и впоследствии реализуется в практической деятельности каждого.

Регламент «Бильдербергского клуба» предусматривает ежегодную рассылку приглашений. Это означает, что участие в одной встрече вовсе не даёт права присутствовать на всех последующих. Список участников составляется особым комитетом, под контролем председателя.

В соответствии с уставом критерием при отборе участников заседания всегда является их приверженность «духовным ценностям Запада». Приглашёнными, как правило, являются граждане стран-участниц НАТО, но в любом случае, приезжая на встречу, они должны отречься от каких бы то ни было «национальных предрассудков».

Согласно уставу, расходы оплачиваются теми, кто оказывает гостеприимство. Было замечено, впрочем, что в последние годы заседания неизменно проходили в гостиницах, принадлежащих баронам Ротшильдам в Европе и Рокфеллерам — в Соединённых Штатах.

Каждый из участников добирается до места встречи инкогнито и за свой счёт. Единственным документом после каждой встреч и остаётся конфиденциальный отчёт, направляемый только её участникам при строгом условии, что содержание документа никогда не будет предано огласке.

Когда в 1970-х годах американский журнал «Рэмпартс» опубликовал перечень международных учреждений и организаций, прямо или косвенно финансируемых Центральным разведывательным управлением, и оно вынуждено было признать точность этого списка, международные политические наблюдатели тотчас стали искать в нём «Бильдербергский клуб». Однако в перечне его не оказалось. Это обстоятельство выглядело тем более странным, так как у ЦРУ с «Бильдербергом» всегда было немало точек соприкосновения. Для этого надо лишь обратиться к причинам появления клуба и открытию его американской секции.

Аргумент первый. Едва Ретингер ступил на американскую землю и заявил о своей инициативе, безоговорочную поддержку ему тотчас оказал не кто иной, как Уолтер Беделл Смит, директор ЦРУ. Вплоть до 1957 года Смит официально фигурировал в качестве одного из руководителей американской секции «Бильдербергкого клуба» вместе с Д. Джонсоном, директором Фонда Карнеги. Этот институт служил одним из секретных каналов перемещения финансовых средств от ЦРУ различным организациям.

Аргумент второй. Ретингер был «апостолом европеизма» и генеральным секретарём «Европейского движения». Это «движение», как ныне достоверно известно, получало внушительную финансовую поддержку от ЦРУ через «Американский комитет за объединённую Европу» — организацию, которую с 1949 года спонсировал самый известный из всех шефов ЦРУ — Аллен Даллес и его правая рука Том Брэден, руководитель международного отдела управления.

Уходя в отставку в 1967 году, Брэден выложил многое из того, что знал. Репортёрам итальянского еженедельника Europeo Коррадо Инчерти и Сандро Оттоленги он рассказал, в частности, что ЦРУ создало в Европе (и не только в Западной!) многочисленные организации, открывающие путь к прямому вмешательству в дела различных государств. Одной из таких организаций был «Американский комитет за объединённую Европу», который в 1947-1952 годах передал Ретингеру, руководителю «Европейского движения», 60 000 000 000 лир (в те годы 1000 лир = 1,54 рубля). Наиболее крупная часть этой суммы была вручена Ретингеру в 50-е годы, когда в ответ на проведение Советским Союзом Всемирного фестиваля молодёжи в Берлине «Европейское движение» развернуло активнейшие акции по его срыву. Вплоть до 1967 года, когда «Американский комитет» был распущен как скомпрометировавший себя орган в его правлении числились по меньшей мере пять официальных представителей ЦРУ: Уильям До-нован, Беделл Смит, Аллен Даллес, Том Брэден и Чарльз Споффорд.

Что касается участия в заседаниях «Бильдербергского клуба» деятелей различных институтов, так или иначе связанных с ЦРУ, то сегодня достоверно известно, что к ним принадлежали: Шепард Стоун, руководитель «Ассоциации за свободу культуры»; Барри Бингэм, председатель Международного института печати; Джозеф Джонсон, директор Фонда Карнеги; Ирвинг Браун и Уолтер Рейтер, два профсоюзных босса, которым, как признался журналистам из Europeo сам Том Брэден, он передавал деньги ЦРУ.

Вышеизложенное признал и Ретингер в своих мемуарах, увидевших свет незадолго до его смерти.

Главная тема дискуссии во время заседаний клуба обычно излагалась и конкретизировалась в нескольких выступлениях. Они подлежали обязательному согласованию с председателем и затем вносились в повестку дня работы клуба. Сегодня, знакомясь с теми немногими протоколами заседаний, оказавшимися в распоряжении наиболее удачливых (или кредитоспособных?) изданий, можно сделать вывод, что «бильдербергцы» особо пристальное и предвзятое внимание уделяли СССР и «угрозе» распространения коммунистических идей на планете. С высоты прошедших лет можно также оценить, насколько правительства стран Западной Европы придерживались установок, выдвинутых «Бильдербергским клубом».

1952 год — Остербек, Голландия: «Защита Европы от коммунистической опасности. Позиция Советского Союза».

1956 год — Фреденсборг, Дания: «Средства противодействия антизападным блокам. Всемирный фестиваль молодёжи в Москве (1957) — элемент в системе коммунистической пропаганды. Укрепление Атлантического союза как ответ на образование военного блока „Варшавский Договор“.

1958 год — Бакстон, Великобритания: „Будущее Атлантического союза. Коммунистическая экспансия на Запад. Меры упреждения“. 1960 год — Бургенсток, Швейцария: „Полёты U-2. Международная обстановка после срыва Хрущёвым Парижского совещания в верхах. Позиция США. Проблемы неевропейских государств“.

1962 год — Салтшёбан, Швеция: „Карибский кризис. Советские ракеты на Кубе. Роль Запада в устранении опасности возникновения ядерной войны. Побудить Д. Ф. Кеннеди встретиться с Хрущёвым“.

1971 год — Сент-Саймонс, Соединённые Штаты: „Необходимость освобождения американской валюты (доллара) от золотого обеспечения. Военные поставки США в Западную Европу“.

1973 год — Вилла д′Эсте, Италия: „Боевые действия Египта и Сирии против Израиля. Голда Меир готова применить ядерное оружие. Вмешательство СССР. Соединённым Штатам осуществить экстренную военную помощь Израилю. Энергетический кризис на Западе“.

1980 год — Кембридж, Великобритания: „Ввод советских войск в Афганистан. Адекватные меры Запада. Резолюция по отказу от участия в Олимпийских играх в Москве“.

1985 год — Висбаден, ФРГ: „Поддержка инициативы Горбачёва по оздоровлению экологической обстановки в Советском Союзе. Предоставление СССР займов МВФ. Новые проблемы Атлантического союза“.

1989 год — Канн, Франция: „Реакция Запада на поглощение Федеративной Республикой Германия карликового государства-вассала (ГДР). Работа с окружением Горбачёва“.

1991 год — Межёв, Франция: „Попытка переворота в СССР. Упредительная реакция США и Западной Европы на возможное отстранение Горбачёва от власти. Выработка единой платформы в отношении курса Ельцина“.

Во втором издании книги порнозвезды и по совместительству депутата итальянского парламента по прозвищу Чиччолина „Чиччолина для вас“ есть такой пассаж:

»В конце XX — начале XXI века на заседаниях «Бильдербергского клуба» чаще остальных стала фигурировать повестка дня, в которой подлежали рассмотрению вопросы борьбы с распространением пандемий, в частности с птичьим гриппом и атипичной пневмонией. На этом настаивали постоянные члены клуба министр обороны США Дональд Рамсфелд и глава Всемирного банка Пол Вулфовиц (до того как стать «всемирным» банкиром, он был заместителем Рамсфелда). При этом их тон был не рекомендательным, а императивным. Что вполне объяснимо: даже занимая высокие государственные посты, оба входили в совет директоров частных фармацевтических гигантов «Биота» и «Гилеад», выпускающих тамифлю — универсальное средство для лечения и профилактики птичьего гриппа и атипичной пневмонии. Более того, Рамсфелд и Вулфовиц являются крупнейшими держателями акций этих транснациональных монстров. При помощи генерального директора ВОЗ Маргарет Чен «сладкая парочка» устроила хорошо спланированную информационную диверсию, которая способствовала глобальному переделу рынков белого мяса. В итоге «неправедная троица» стала богаче на несколько десятков миллионов долларов. А рядом с ними, но в тени — Эдмон Давиньон, почётный председатель… да-да, «Бильдербергского клуба»! Он тоже основательно погрел руки на птичьем гриппе, потому как является крупным акционером всё той же фирмы «Гилеад»..."

Чиччолине верить можно. Она, будучи агентом влияния, 30 лет таскала из огня каштаны для венгерской секретной службы. По заданию своих операторов переспала почти со всеми сенаторами Италии и государственными деятелями западноевропейских стран и записала на диктофон их откровения. Многие её секс-партнёры принимали участие в заседаниях «Бильдербергского клуба» и не понаслышке знали, как американцы, спровоцировав вселенскую панику, умели превратить политическое влияние в осязаемый капитал.

Думается, что книга — не плод досужих размышлений Чиччолины, а итог кропотливой работы группы хорошо информированных журналистов, которые, выполняя чей-то заказ, воспользовались именем порнодивы как раскрученным брендом и изготовили сочинение политической направленности, да ещё и с «антибильдербергской» начинкой! Ведь как бы ни были разнообразны связи Чиччолины в верхних эшелонах власти, верится с трудом, что она обладает необходимым запасом архивных материалов, политической прозорливостью и, наконец, бойким пером для создания подобного опуса. Впрочем, анонимное авторство не умаляет его достоинств и значения.

Внимание привлекает совпадение отдельных пунктов повестки дня заседаний «бильдербергцев» с событиями, имевшими место в Советском Союзе в конце XX — начале XXI вв.

Сегодня мало кто помнит, как Горбачёв, став в 1985 году генеральным секретарём КПСС, предложил исключить из её устава положение о диктатуре пролетариата, так как «в настоящее время борьба за экологию представляется нам более актуальной». Вслед за этим, с высочайшего благоволения Горбачёва, в СССР как грибы после дождя появились ячейки «зелёных». Ячейки, которые были клонами скандально известного на Западе общества «Гринпис». И что? По свидетельству академика Жореса Алфёрова и других российских учёных-патриотов, доморощенные «зелёные», умело направляемые гринписовцами, применив «оружие массового угнетения сознания» — фальсификации и подтасовки, — возбудили у населения Советского Союза страх перед повальным заражением сальмонеллёзом. В итоге в 1987 году рухнул птицепром, и страну стали заваливать заокеанскими «ножками Буша».

Сразу после того, как производство птичьего мяса было сведено в СССР к нулю, «зелёные» вывели на орбиту нитратную страшилку, из-за которой овощи и фрукты, выращенные колхозниками, были вывезены на свалки, а прилавки заполнились продукцией из Голландии, Бельгии, Франции. Даже сено для скота доставляли из… Аргентины! В итоге наше сельское хозяйство приказало долго жить, и продукты питания в страну стали поставлять зарубежные фермеры. А все «зелёные» тут же исчезли.

Между тем карнавал абсурда продолжался. В 1989 году «Бильдерберг», шутки ради и развлечения, специально для нас запустил сероводородную страшилку. Было так. Во время очередного визита супругов Горбачёвых в США мистер Бжезинский, заклятый друг СССР, нашептал Раисе Максимовне, что, дескать, Чёрное море может… вспыхнуть в любой момент по причине сероводородных испарений. И что вы думаете? Михаил Сергеич, выступая на международном форуме экологов, стал пугать мировое сообщество черноморским пожаром!

Однако когда на кону стоят миллиарды долларов, у постоянных членов «Бильдерберга» притупляется англосаксонский инстинкт крови. Как только «бильдербергцы»-англичане попытались защитить своих производителей говядины, подняв вопрос о пересмотре в их пользу налогов на сельхозэкспорт, тут же «бильдербергцы»-штатники выпустили нового джина — коровье бешенство. Коров британских пожгли, вопросы налоговые сняли, а бешенство… А бешенство со временем куда и подевалось: рассосалось само собой!

Не исключено, что и ныне раскручиваемая свиная страшилка имеет ту же конъюнктурную природу, что и надуманные пандемии сальмонеллёза, птичьего гриппа и атипичной пневмонии...

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