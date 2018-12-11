Литва забыла о геополитических основах своего существования?

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В США ещё решают, как реагировать на инцидент в Керченском проливе, Европа совсем не спешит с реакцией, а Литва уже объявила, что она первая вводит против России односторонние санкции.

Об этом 7 декабря заявила на встрече с Порошенко в Киеве литовский президент Даля Грибаускайте. И радоваться бы одной из «маленьких, но гордых прибалтийских сестёр» своему мировому лидерству, да только лидерство сомнительно.

За этим «подарком» от Грибаускайте, который народу Литвы ничего не даёт, угадывается неизменное стремление госпожи президента спрятать своё комсомольско-гебистское прошлое. В Литве уже разворачивается президентская кампания и, не имея реальных достижений, президент пытается оседлать старую лошадку «российской угрозы». Туда же гнут и националистически ориентированные литовские политики. На государственном уровне утверждается, что Россия едва ли не вот-вот нападёт на Литву; тиражируются исторические обиды и претензии по отношению к «главному источнику» всех национальных бед и неудач. Среди претензий, помимо требований от Москвы многомиллиардных репараций, особенно курьёзно выглядят рассуждения об исторических правах Литвы на Калининградскую область.

А ведь именно Россия является главным гарантом существования литовского государства в его нынешних границах. Даже по сравнению с многократно наращенной по имперской воле за века территорией Украины Литва – совершенно особый случай. Главное жизненное пространство Литвы – столица, морское побережье, курортные зоны – было получено по итогам Второй мировой войны от разных государств. Это зафиксировано в международных договорах, гарантированных Советским Союзом, а следовательно, и его юридической преемницей Россией. Есть даже что-то не до конца понятное в той любви «вождя народов» к Литве, с какой он щедро наделял её новыми территориями и выделял среди других советских республик на международной арене. Будь литовские националисты последовательны, они бы ставили в каждом городе памятники не «лесным братьям», принесшим народу только беды, а И. В. Сталину.

Созидание Литвы по сталинскому проекту началось с началом Второй мировой. В 1939 году литовцы получили Виленский край от Польши, в 1940 году ей были «отписаны» территории советской Белоруссии в районе знаменитой курортной зоны Друскининкай. В январе 1941 года СССР выкупил у Германии за 35 миллионов марок (7,7 миллиона золотых долларов) ещё 8200 кв. км оккупированной немцами польской земли, так называемый Вылкавысский выступ, – теперь уже для советской Литвы. Сегодня эта территория могла бы служить коридором, обеспечивающим прямую связь России с Калининградской областью через Белоруссию, но Сталин в свое детище верил и оставил эту землю литовцам. Наконец, в 1945 году Литве отрезали от Германии Мемельский край с главным портом страны в Клайпеде. Всё это были «подарки», но не простые, о чём принято забывать, а тесно увязанные с пребыванием Литвы в составе СССР.

Известно, что польский лидер Болеслав Берут в конце войны предлагал Сталину взамен за сохранение в составе Польши незначительной части Западной Украины, но с включением Львова, сухопутный коридор в Сувалках между Белоруссией и нынешней Калининградской областью. Сегодня отказ от такого обмена нельзя не признать просчётом обычно чуткого в этих вопросах советского вождя, но время ушло, и приписываемые России намерения овладеть Сувалкским коридором ныне выглядят полным бредом. В Литве, кстати, существует уголовная ответственность за «одобрение советской оккупации». А как быть с теми территориями, которые были присоединены к Литве именно в результате «оккупации» их Красной армией? Одобрение их вхождения в состав Литвы тоже должно быть уголовно наказуемо?

Характерен и эпизод с попыткой включения Литвы в состав государств-учредителей ООН. 28 августа 1944 года на заседании в Думбартон-Оксе СССР предложил предоставить этот статус всем советским республикам, но предложение было отвергнуто союзниками. Затем в Ялте 7 февраля 1945 советская делегация предложила, чтобы в числе государств-учредителей были три республики – Украина, Белоруссия и Литва. Черчилль вспоминает, что союзников это вроде бы удовлетворило (1), но потом они сделали всё, чтобы исключить из списка хотя бы Литву. Почему бы Вильнюсу не вспомнить и это ущемление своих прав?

Откуда всё-таки такое подчеркнутое уважение к Литве со стороны Сталина? Видимо, он рассчитывал, что Литва будет прочно связана с Советским Союзом как гарантом сохранения этих земель в своём составе. Однако пример Дали Грибаускайте показывает, что за некоторые дары вас могут не только не любить, но и ненавидеть, стараясь стереть в сознании память о дарованном. Литва не стала надёжным мостом в Калининградскую область, как рассчитывал Сталин, и даже строит планы в перспективе отхватить что-то и от этой области.

В Литве до сих пор добрую часть Калининградской области считают «Малой Литвой», отторгнутой от матери-родины. В 1998 г. литовский сейм объявил 30 ноября памятным днём Тильженского акта (1918 г.) «о единстве Малой и Большой Литвы», государственная комиссия литовского языка приняла решение об употреблении традиционных (литовских) наименований «Кёнигсбергского края» в печатной и устной информации. Например, реку Неман литовские указатели именуют Рагэйне, Калининград – Караляучусом.

Не так давно в литовской газете Respublika появилась статья под названием «Литовский край в чужих руках». В статье утверждалось, что якобы Калининградская область была отдана России не навсегда, что пора, мол, вернуть её хозяевам. С тем же тезисом выступает и бывший пресс-секретарь Дали Грибаускайте Линас Бальсис, тезис этот в литовском политикуме распространённый.

Разрушая связи с Россией, предъявляя ей нелепые исторические претензии, Литва словно не видит, что подрывает основы своего государственного существования. Москва не останется равнодушной к литовскому «лидерству» в санкциях против России, необходимые экономические рычаги для этого имеются. Что же касается территориальных претензий, то, участвуя в подрыве потсдамско-ялтинской системы, Литва прямо ставит под вопрос собственные границы. И если исчезнут правовые основы нынешнего государственного деления Европы, а у его исторического гаранта – России пропадёт интерес это деление защищать, то возникнет новая ситуация. И тогда претензии Литвы могут вернуться к ней сторицей от тех, от кого она их совсем не ждёт.

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