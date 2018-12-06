Альбион - удачная десантная операция немцев в ходе Первой мировой войны

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В Первую мировую войну германская армия произвела одну весьма удачную десантную операцию – в ходе операции «Альбион».

Мы подробно писали об операции «Альбион» (Моонзундская операция. См. Моонзунд. Часть 1 ; Моонзунд. Часть 2) – и сосредоточимся на ее нюансах глазами специалиста (германского майора Рорбека) и первых лиц германской Ставки (генерала пехоты Э. Людендорфа и генерал-фельдмаршала П. Гинденбурга).

Подготовка десанта в Либаве, а также высадка на остров Эзель и захват этого острова, как и островов Даго и Моон, является хорошим образцом целесообразной подготовки и реализации совместной (комбинированной) операции армии и флота.

Майор Popбек отмечал, что при выборе места высадки первоочередным резоном является выбор хорошего операционного базиса, в то время как «технические невыгоды высадки надо лишь принимать во внимание». При подготовке морского транспорта следует особое внимание обращать на следующие моменты: состав транспортного флота, выбор кораблей-участников операции, десантный материал, классификацию транспортного флота, эффективность посадки и высадки. Выгода от неожиданной высадки не должна быть поставлена в зависимость от долгого ожидания выгрузки обоза - иначе вся операция может кончиться неудачей. Основание успеха - правильный выбор транспортных судов.

Майор писал, что десантные лодки должны находиться в наличии в достаточном количестве (в противном случае высадка значительно замедлится) – и их должно быть столько, чтобы представлялось возможным начать высадку сразу со всех транспортов, вставших на якорь. Лучше всего на каждый транспорт посадить отряд из всех родов оружия - 1 пехотный полк, 1 эскадрон конницы, несколько батарей и инженерную часть. Этим облегчается командование и подвоз позднее высаживаемых частей. Надо избегать сажать на один пароход однородную воинскую или материальную часть - ведь с потерей этого парохода будет выведен из строя и весь отряд.

Корабельной артиллерии приходится во время высадки обстреливать как береговые батареи, так и пехоту противника. Но корабельная артиллерия не обучена стрельбе по закрытым целям - и чтобы избежать напрасного расхода снарядов, необходимо основательно обучить морских артиллеристов такой стрельбе с помощью летчиков-наблюдателей. Чем меньше можно рассчитывать на действительную артиллерийскую поддержку со стороны флота, тем важнее применение неожиданности момента высадки и быстрота десантирования первых частей – резюмировал майор Рорбек.

П. Гинденбург в своем труде отмечал: «Операция против Эзеля является единственной вполне удавшейся операцией в мировой войне, поскольку вопрос касается взаимодействия армии и флота. Возможность выполнения плана, благодаря плохой погоде, вначале настолько стояла под вопросом, что мы думали разгрузить уже нагруженные войсками транспорты. Лишь наступление хорошей погоды побудило нас решиться на исполнение плана. Это исполнение протекало с точностью часового механизма. Флот германский вполне соответствовал тем высоким требованиям, которые на него были возложены».

Э. Людендорф в своих воспоминаниях пишет, что задача, поставленная флоту, заключалась в подготовке транспортов, прикрытии как их, так и высадки десанта, и поддержании связи экспедиционного корпуса с г. Либава.

Экспедиционный корпус генерала Катена состоял из 42-й пехотной дивизии и частей усиления. Место высадки - бухта на северо-западной стороне острова Эзель. После уничтожения русских батарей на полуострове Сворбе (южный край острова Эзель), немецкий флот вошел в Рижский залив и направился к проливу Моонзунд. В то же самое время миноносцы обошли остров с севера. Они получили задачу обстреливать длинную дамбу, соединяющую острова Эзель и Моон, и отрезать путь отступления русским войскам. Затем они должны были ворваться в Моонзунд с севера. Моряки надеялись принудить русский флот к бою или отрезать его. Передвижения войск, высаженных на острове Эзель, имели целью быстрый захват этой дамбы, овладение островом и атаку с тыла защитников полуострова Сворбе. План удался. Лишь небольшая часть русских смогла уйти по дамбе. 16-го октября остров Эзель был в руках германцев, 18-го пал остров Моон, а вскоре после этого - и остров Даго.

Но интересны не только технические особенности операции, но и причины, ее вызвавшие – а среди последних военно-политические резоны преобладали.

Так, П. Гинденбург говорит, что со взятием острова Эзель немцы могли угрожать непосредственно Ревелю и усилить давление на революционно возбужденный Петроград - даже используя для этого незначительные силы.

Э. Людендорф пишет более откровенно. Кроме вышеуказанной причины, он приводит причину и более серьезную. Дело в том, что долгая пауза в военных действиях позволила распространиться пропаганде немецких революционных сил - особенно среди моряков, что понижало боеспособность Германии. Постоянное соприкосновение сил флота с родным берегом благоприятствовало распространению революционных идей среди моряков. А откомандирование лучших офицеров в подводный флот понизило дисциплину среди матросов. И новая операция должна была повысить и укрепить моральное состояние флота.

Но, как показали дальнейшие события, все эти резоны оказались тщетными – и именно моряки германского флота стали активной силой Ноябрьской революции.

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