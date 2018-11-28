Борьба за Русское море и Царьград, которая длилась 1000 лет

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250 лет назад, 18 ноября 1768 года, русская императрица Екатерина II объявила войну Османской империи. Русская армия и флот разбили врага и обеспечили возвращение России на берега Русского (Черного) моря.

Борьба за Русское (Чёрное) море, за Константинополь-Царьград и проливы длится уже свыше 1000 лет. Русы с древних времен имели крепкие позиции на Черном море. Русь вела борьбу за Черноморский регион с Восточно-Римской империей (Византией). Здесь водили свои дружины русские князья Олег, Игорь, Святослав и Владимир. В Причерноморье располагалось русское Тмутараканское княжество.

Ордынское вторжение отбросило Русь от Причерноморья. Русь перешла в оборону. Столетиями Русь отбивалась от набегов хищного Крымского ханства. Могущественная Османская империя поддерживала крымскую орду, претендовала на Астрахань, Казань, Малую Русь и Речь Посполитую. Жизненная необходимость и потеря выхода к южным морям, заставила Россию, по мере восстановления империи, перейти в контрнаступление. Уже царевна Софья сама открыла боевые действия против турок и крымских татар. Началось многовековое стратегическое наступление России на юге – противостояние Москвы и Стамбула в соперничестве быть Третьим Римом. С 1687 по 1917 г. с Османской империей воевали Софья, Петр I, Анна Иоанновна, Екатерина Великая, Александр I, Николай I, Александр II и Николай II.

Походы князя Василия Голицына в 1687 и 1689 гг. против Крымского ханства закончились неудачей. Царь Петр организовал два похода на Азов, поход 1696 года завершился победой. Пётр смог построить довольно крупный флот (почти 500 кораблей и судов различных классов), но он был блокирован турками в Азовском море. Неудачный Прутский поход 1711 года, когда армия Петра едва не была полностью уничтожена турками и татарами, и необходимость сосредоточить все силы и средства на тяжелой войне со Швецией, заставили русского государя подписать унизительным мир с Портой. Азов пришлось вернуть Турции, Азовский флот пришлось сломать, сжечь и разобрать.

Две следующие русско-турецкие войны начались из претензий Порты на земли Речи Посполитой, которая из-за политики своей элиты находилась на стадии полного разложения и утратила прежнюю боевую мощь. Во время выборов нового короля теперь практически всегда начиналась гражданская война, которую вели польские магнаты и вельможи. А на выборах короля в Польше стали «участвовать» шведская, саксонская, прусская, австрийская и русская армии. В 1733 году императрица Анна приказал отправить в Польшу «ограниченный контингент» русской армии, чтобы поддержать русско-саксонского кандидата на престол Августа. Французы же прислали войска для поддержки своего кандидата Станислава. Французы проиграли и капитулировали в Данциге генералу Б. Миниху. Порта, недовольная действиями России в Польше, и как союзник Франции, стала грозить России войной.

Война началась в 1735 году. Русская армия одержала ряд побед, громила врага в Крыму, взяла в 1737 году Очаков, в 1739 году – Яссы и Хотин. Однако успехи русской армии оказались напрасными. Австрия, союзник России в войне против Турции, подписала с турками сепаратный мир. На севере Швеция активно готовилась к войне с Россией, мечтая о реванше. Шведы стали поставлять Турции оружие. Начались переговоры Константинополя и Стокгольма и союзе против России. Кроме того, государыня Анна была тяжело больна. Сановники, вельможи империи и гвардейские офицеры были больше озабочены судьбой престола, чем ситуацией на юге империи. В сентябре 1739 году был заключен Белградский мирный договор. По договору, Россия оставляла за собой Азов, но обязывалась срыть все находящиеся в нём укрепления. Кроме того, ей запрещалось иметь флот на Чёрном море, а для торговли на нём должны были использоваться турецкие суда.

Таким образом, задача выхода к Чёрному морю не была решена. Россия почти ничего не получила от тяжелой войны, потратив огромные средства и потеряв более 100 тыс. человек. Россия по-прежнему не имела флота на Азовском и Черном морях, где господствовали военно-морские силы Турции. Причерноморье, Приазовье и Крым были вассальными территориями Османской империи и являлись стратегическими плацдармами для нападения на южные области России. России, чтобы решить задачу безопасности на южном стратегическом направлении, необходимо было занять Северное Причерноморье и Крым. Кроме того, отсутствие выхода к южным морям стесняло хозяйственное развитие России.

В 1740 – 1768 годы крымские татары продолжали свои разбойничьи набеги на южные районы России. Стоит помнить, что это был способ существования Крымского ханства – хищнического, паразитарного государственного образования. Ликвидация этой «опухоли» была вековой задачей Русского государства. Эти набеги с целью захвата людей для продажи их в рабство продолжались вплоть до ликвидации ханства. Так, во время войны России с Пруссией, пользуясь малочисленностью русских заслонов на юге, хан Крым-Гирей (по прозвищу «Дели-хан» - «Шальной хан») совершил несколько больших набегов на русские земли и увел в Крым многотысячный полон. Турецкое правительство, с одной стороны, отмежевывалось от крымских разбоев и даже заявляло, что не будет вмешиваться, если русские накажут разбойников. С другой стороны, как только доходило до дела, Порта начинала угрожать России. Стамбул даже запрещал русским строить пограничные крепости на своей территории.

В конце сентября 1763 года в Речи Посполитой умер король Август III и начались обычные разборки элитных партий. Вмешались и соседние великие державы. Австрия предложила избрать королем принца из Саксонского дома. Екатерина II вместе с прусским королем Фридрихом II предложила кандидатуру Станислава Понятовского. В 1764 году при и решительной поддержке Екатерины II он был избран королём. Станислав Понятовский попытался провести ряд коренных реформ, усиливающих королевскую власть и армию, ограничить власть магнатов, но без особого успеха. 24 февраля 1768 года между Российской империей и Речью Посполитой были подписан Варшавский договор, который уравнивал в гражданских правах с католиками, так называемых диссидентов — православных и протестантов. Это вызвало ярость оппозиционной шляхты. Противники России и Понятовского создали Барскую конфедерацию и выступили против короля. В Польше началась очередная гражданская война. За конфедератами стояла Франция, Австрия и Порта. Россия поддержала Понятовского и вела в Польшу войска.

Польская знать подкупала турецких сановников, чтобы Порта выступила против России. Франция, занимая откровенно враждебную к Петербургу позицию, откровенно подталкивала Турцию к войне с Россией. Кроме того, так Париж хотел усилить своё влияние в Турции, и получить Египет. Французы уговорили конфедератов уступить Волынь и Подолию Османской империи в случае благоприятного исхода войны. Порта, со своей стороны, была недовольна положением в Польше и усилением позиций России в регионе.

Непосредственным поводом для начала войны стал набег гайдамаков на пограничный городок Балты. Гайдамаки преследовали отряд конфедератов и ворвался вслед за ними в город Балта, вторгшись, таким образом, на территорию Османской империи. Это вызвало дипломатический скандал. По этому поводу великий визирь 25 сентября (6 октября) 1768 года вызвал русского посла Алексея Обрескова и потребовал, чтобы все русские войска покинули польскую территорию, и чтобы Россия перестала защищать там диссидентов (православных и протестантов). При этом визирь потребовал от Обрескова немедленно согласиться со всеми османскими требованиями, или будет война. Ложь османов была очевидна: гайдамаки были польскими подданными и действовали с территории Польши, которую русские войска не контролировали. Наконец, только русские войска могли навести порядок на польской территории. Обресков заявил, что он не имеет права сделать это и тогда его и 11 членов посольства арестовали. Обрескова посадили в подземелье башни Едикуле (Семибашенный замок). Это был турецкий способ объявления войны. 29 октября (10 ноября) был объявлен сбор турецкой армии для похода на Россию.

Россия войны с Турцией в это время не желала. Екатерина и её окружение всеми силами хотели оттянуть войну. Россия серьёзно увязла в польских делах, на их решение нужно было несколько лет, ей было не до Османской империи. Тем не менее Екатерина приняла вызов и пообещала «задать такого звону, какого от нас не ожидали». Манифестом от 18 (29) ноября 1768 года Екатерина II объявила войну Турции. Чуть позже Екатерина пообещала поджечь Османскую империю с четырёх концов. И слова великой императрицы не разошлись с делами. Русские войска были направлены в Молдавию и Валахию, в Крым и на Кавказ. А четвёртым углом Турции стала Греция. Впервые в новой истории русский флот отправился в дальний и беспримерный поход в Восточное Средиземноморье.

Война была победной. Русские громили турок на суше и на море. В 1774 году турки согласились на мирные переговоры, и 21 июля был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Согласно мирному договору Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, с прилегавшей к нему степью между Днепром и Южным Бугом. Вскоре Россия займет Крым, навсегда решив проблему с Крымским ханством. А война 1787 – 1791 гг. закрепит за Россией Северное Причерноморье. Россия удивительно быстрыми темпами построит боеспособный Черноморский флот и начнет подготовку операции по захвату Константинополя-Царьграда. Однако после смерти Екатерины Великой эту идею забудут.

В настоящее время этот вопрос снова остро стоит перед Россией. Стратегическая безопасность русской цивилизации на юге нарушена. Враги оккупировали Киев и часть Северного Причерноморья, включая устья Дуная и Днепра. Грузия и Украина – форпосты НАТО. Турция – исторический враг и член НАТО. При желании она может в любой момент закрыть Босфор, закрывая для нас морскую линию в Средиземное море и Сирию. Через проливы регулярно проходят корабли Североатлантического блока, угрожая России из Черного моря. То есть тысячелетняя битва за Русское (Чёрное) море и Константинополь-Царьград не закончена.

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