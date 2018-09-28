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Так кто же такие такие цыгане на самом деле?

Пятница, 28 Сентября 2018 07:19
Так кто же такие такие цыгане на самом деле? Фото из открытых источников

Цыгане остаются одним из самых непонятных и мифологизированных народов на нашей планете — причем такое положение дел сохраняется уже в течение многих сотен лет. В средние века считалось, что романи приходят в город соблазнять жителей, а затем крадут все на свете, включая детей. Мифы ходят и о похотливости женщин этого племени (стоит только взглянуть на традиционные наряды, чтобы понять их ложность). Магия, мистика, отсутствие внятной веры и собственного государства — да кто они такие, на самом деле?

 

Откуда они взялись

 

Происхождение цыган окутано тайной. Сейчас многие историки склоняются к мысли, что Романи предприняли массовый отток из Индии еще в пятом веке нашей эры. Эта теория предполагает, что бегство было связано с распространением ислама, который цыганская община отчаянно пыталась не принимать, чтобы защитить свои собственные представления о религиозной свободе.

 

Вечные кочевники

 

Люди этого племени предстают в образе кочевников. Но, судя по всему, они не сами выбрали столь необычный способ жизни. Цыган испокон веков изгоняли с территории государств. Так продолжается и по сей день. Истинная причина кочевого образа жизни — простая попытка выжить.

 

Страна приливов

 

Цыгане — люди без государства. Столетия преследований вынудили эту народность выработать способ жить на территории страны невидимками. Многие никогда не получают паспортов, не имеют доступа к медицине и не могут отдать детей в школы. В 1977 году был официально зарегистрирован Международный Союз цыган: своеобразное кочевое государство, распыленное по всей планете.

 

Сколько их

 

Из-за постоянной дискриминации цыгане не торопятся участвовать в переписях населения. По приблизительным оценкам The New York Times, на планете живут и здравствуют всего около 11 миллионов представителей этого племени.

 

Имя

 

Для многих людей именование «цыган» (Gypsie) будет просто обозначать племя кочевников. Однако сами представители народности этого слова избегают. По данным Оксфордского словаря английского языка, слово gypped (преступный акт) было получено из gypsie.

 

Магия

 

Цыган окружает много мифов. Во многом они замешаны на непонимании культуры этих людей. Считается, что цыгане обладают многовековыми навыками магии. Даже в искусстве есть много упоминаний Романи как мистических и волшебных людей. Стоит ли говорить, что все это всего лишь домыслы?

 

Скромность

 

И цыганская распущенность — не более, чем миф. Только посмотрите на традиционные наряды девушек-романи: длинные юбки, покрытые головы. Даже танцы этого племени не подразумевают оголения «срамных» частей тела.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
 
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