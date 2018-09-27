7 русских царей про которых все забыли

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Не всем правителям, удается занять место в истории. Вспомнят ли потомки о государях нашего времени или забудут, как забыли мы об этих семи русских царях?

Симеон Бекбулатович

Потомок Чингисхана, касимовский хан Саин-Булат перешёл на службу русскому царю Иоанну IV и принял крещение под именем Симеона. В 1575 году Иоанн отрёкся от престола, венчав на царство Симеона Бекбулатовича. В течение 11-ти месяцев страна была разделена на владения Великого князя всея Руси и удел Иоанна. Симеон подписывал указы, заседал в боярской думе, но фактическим руководителем страны оставался Грозный. Вскоре царь, говоря современным языком, «пошёл на второй срок», снова стал не только фактическим, но и формальным руководителем страны, и жаловал бывшему хану титул Великого князя Тверского. А закончил свои дни Симеон схимником в Симоновом монастыре.

Фёдор II

Фёдор II - представитель второй из трёх династий российских царей, династии Годуновых. Сын Бориса Годунова был умным и образованным юношей. С ранних лет участвовал в политике государства.

Первым из русских составил карту родных земель. И, возможно, стал бы выдающимся царём, не будь он убит сторонниками Лжедмитрия.

Лжедмитрий I

Сам Лжедмитрий I – фигура в истории спорная. Мнения историков о его происхождении расходятся. Одни придерживаются точки зрения Карамзина и Пушкина и считают его беглым монахом Гришкой Отрепьевым. Другие – валашским или итальянским монахом. Третьи евреем. Четвёртые – незаконным сыном бывшего польского короля Стефана Батория.

Некоторые считают, что этот человек, действительно, мог быть царевичем Дмитрием, сыном Иоанна Грозного. Но кем бы он ни был, в народе ходили слухи о его самозванстве, а бояре его недолюбливали. Сам Лжедмитрий только подливал масла в огонь, насмехаясь над московскими обычаями. В конце концов, против него сложился заговор. Царь, не просидев и года на троне, был убит. Над его телом надругались, а, закопав, вскоре выкопали, сожгли. Пепел смешали с порохом и выстрелили из пушки в направлении Польши, туда, откуда самозванец пришёл.

Василий Шуйский

Лжедмитрий, пришедший к власти в 1605 году после убийства Фёдора Годунова, сам был убит в 1606. Группа бояр избрала на царство потомка Рюриковичей Василия Ивановича Шуйского.

Четыре года правления Шуйский потратил на подавление восстаний и борьбу с другими претендентами на трон. В конце концов, он был пленён польскими войсками, доставлен ко двору короля Речи Посполитой и умер в заточении.

Владислав IV

Однако эта мера не спасла Москву и всю страну от нашествия поляков. Шуйский, взошедший на трон после Лжедмитрия, уступил его Владиславу Ваза, будущему королю Польши. Царём Владислава избрали сами бояре.

Но польский королевич так и не был венчан на царство: народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским выгнало поляков из страны, и на престол взошёл первый из рода Романовых, Михаил Фёдорович. А Владислав, наследовавший в 1632 году титул короля польского и Великого князя литовского, сохранял титул русского царя до 1634-го года.

Федор III

Фёдор III, страдавший цингой и умерший двадцати лет, больше известен как ученик Симеона Полоцкого и старший брат Петра Великого. Однако он правил шесть лет и успел притворить в жизнь ряд важных реформ. Он создал первую в России типографскую школу.

Под влиянием первой жены царя, польской Агафьи Грушевской придворный быт значительно изменился: молодые бояре начали брить бороды, при дворе было запрещено появляться в традиционных охабнях и однорядках.

Но именно при нём был сожжён протопоп Аввакум.

Петр III

Пётр III, внук Петра I, российский император в 1761 - 1762 гг. Мать мальчика, названного при рождении Карл Петер Ульрих, умерла вскоре после его появления на свет, простудившись во время фейерверка в честь рождения сына. В 11 лет он потерял и отца. После его смерти воспитывался в доме своего двоюродного дяди по отцовской линии, епископа Адольфа Эйтенского (впоследствии — короля Швеции Адольфа Фредерика). Пётр рос боязливым, нервным, впечатлительным, любил музыку и живопись. Крепким здоровьем не отличался, скорее наоборот: был болезненным и хилым. По характеру Пётр не был злым; часто вёл себя простодушно.

На трон его поставила бездетная Елизавета Петровна, объявив племянника наследником. Карл Петер Ульрих был привезён в Россию, крещен в православие Петром Федоровичем и обвенчан с будущей императрицей Екатериной II. Увлекался игрой на скрипке, театром, музыкой и.. картографией. Организованные им экспедиции учёных географов и этнографов в отдалённые регионы России легли в основу страноведения.

После смерти Елизаветы Петровны был провозглашен императором. Правил 186 дней. Не короновался. Отмечается, что Пётр III энергично занимался государственными делами. Его политика имела вполне последовательный характер; он, в подражание деду Петру I, предполагал провести серию реформ.

За 6 месяцев правления Петра III произошло упразднение Тайной канцелярии, начался процесс секуляризации церковных земель, был создан Госбанк и принят указ о свободе внешней торговли - в нём же содержится требование бережного отношения к лесам как одному из важнейших богатств России. Среди других мер исследователи отмечают указ, разрешавший заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири, а также указ, квалифицировавший убийство помещиками крестьян как «тиранское мучение» и предусматривавший за это пожизненную ссылку.

Он также прекратил преследование старообрядцев и дал вольную дворянам: теперь они могли не только не служить, но и беспрепятственно выезжать заграницу. За эти полгода несколько раз возникали крестьянские бунты, подавлявшиеся карательными отрядами, так как при Петре III усилилось крепостное право

После полугодового царствования свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену, Екатерину II, и вскоре лишился жизни.

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