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Как поменялась жизнь князя Владимира после крещения

Среда, 26 Сентября 2018 15:09
Как поменялась жизнь князя Владимира после крещения Фото из открытых источников

Во времена правления князя Владимира христианство как вера только начинало зарождаться в отдельных уголках Киевской земли. Несмотря на то, что даже родная бабушка Владимира была христианкой, сам он долгое время был предан язычеству.

 

Многие летописи свидетельствуют о том, что принятие христианства коренным образом изменило князя. Священники тогда знаменовали это событие как чудесное преображение грешника в праведника.

 

Жизнь до принятия христианства

 

Точной даты рождения князя достоверно установить не удалось, но историки относят этот период к 962 году. Рос и воспитывался будущий правитель под присмотром бабушки – княгини Ольги. И уже к 17 годам он принял в самостоятельное правление земли, подаренные отцом. Согласно преданиям Владимир был грамотным полководцем и пользовался авторитетом у своей дружины.

 

Наряду со всеми достоинствами ему приписывают распутство и жестокость. В некоторых летописях, сохранившихся до наших времен, развратный образ жизни он вел с юных лет. Кроме нескольких официальных жен, что допускалось в язычестве, в его распоряжении было несколько сотен наложниц, с которыми он предавался любовным утехам, будучи в военных походах.

 

С особой жестокостью он обошелся с одной из своих жен. Рогнеда в то время была объявлена невестой его брата – Ярополка. Сватаясь к ней, он получил отказ, после чего собрал войско и одержал победу над Полоцком, взяв Рогнеду в жены без ее согласия. Она была обесчещена Владимиром прямо на глазах ее родителей, после чего их жестоко убили. Князь всячески стремился к власти и часто служил причиной гибели ни в чем не повинных людей.

 

Что касается веры, то Владимир был преданным язычником и свято чтил каноны этой религии. Что сподвигло князя к таким серьезным идеологическим переменам, до сих вызывает у историков споры. Некоторые утверждают, что этот поступок был совершен только из меркантильных соображений. Хотя эта версия никак не согласовывается с происходящими в то время событиями. Во владениях князя в целом царил порядок, в том числе и относительно политических укладов. Поэтому в официальной версии трактуется другая причина – Владимир часто задумывался о безысходности человеческого существования и пытался искать истину.

 

Также в летописях описывается случай, который заставил князя пересмотреть принципы язычества. Вернувшись из очередного похода, Владимир решил поблагодарить языческих богов и принести им жертву. В качестве жертвы был выбран молодой парень Иоанн. Отец юноши всячески препятствовал жертвоприношению, публично осуждая языческих идолов. В результате отец и сын были убиты дружиной князя.

 

Эти события натолкнули Владимира на серьезные размышления. Он начал думать над изменением идеологического наследия и внутренних уставов своего государства. К принятию христианства князь шел достаточно долго, глубоко изучая каноны разных вероисповеданий. Он даже общался с представителями разных религий, чтобы найти то, что ближе народу и его самому. После долгого изучения законов православия он принял решение, изменившее впоследствии вероисповедание целого народа.

 

Жизнь после крещения

 

С принятием христианства жизнь князя полностью изменилась. Об этом в многочисленных трудах пишут летописцы. Приняв православие, Владимир приказал уничтожить все изваяния, которым поклонялся народ. Каменные идолы были разрушены, самый главный идол – Перун был выброшен в реку. Он принял новую веру со всей искренностью, в корне пересмотрев жизненные ценности.

 

После принятия христианства Владимир сначала крестил всех своих детей. Подданные Владимира последовали его примеру, полагаясь на то, что их князь не мог принять неправильное решение. Среди народа он пользовался уважением и доверием, поэтому принятие христианства прошло мирно. Официально крещение Руси прошло в 988 году, положив на нашей земле начало православия.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История
 
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