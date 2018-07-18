Кровавый синдром Вашингтона

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В январские дни 50 лет назад северовьетнамские войска приступали к сразу двум наступательным операциям, положившим начало разгрома хваленых американских рейнджеров. Это осада базы морской пехоты противника в Кхесани и Тетское наступление. Обе операции увенчались лишь тактическими успехами в военном отношении, но вот в пропагандистском плане стали буквально поворотным пунктом.

Для США это была своя, говоря словами Александра Твардовского, «война незнаменитая». Причина ее незнаменитости понятна — проиграна она была с треском.

Но почему сверхдержава № 1 не смогла справиться с небольшим Вьетнамом, причем не всем, а только Северным, просоветским? Юг поддерживал, конечно, своих северных братьев, но, понятно, тайно, силами партизан и подполья.

Крайняя непопулярность войны в самих США

Надо признать, из вьетнамского поражения американцы извлекли немало уроков. Именно после него они стали спешно переводить свои вооруженные силы на профессиональную основу. Стало понятно, что в локальные конфликты бросать массы наспех обученных солдат, а не матерых, изо дня в день тренирующихся бойцов, бесполезно.

Но главный урок был извлечен из пропагандистского поражения. СМИ Соединенных Штатов ничего не смогли противопоставить антивоенной, пацифистской риторике левых в своей собственной стране и по всему миру. Конечно, ситуация для них была тогда крайне неудобная — в это время социалистические идеи были на подъеме даже в самих США, пусть и в специфической форме разных хиппи и сторонников интимной революции. Но даже сколько-нибудь серьезной попытки переломить настроение в обществе предпринято не было. Если не считать временного прекращения бомбардировок, приводивших к ужасающим весь мир многочисленным жертвам среди мирного населения.

Понятно, что особенно активно выступала против войны во Вьетнаме молодежь. Многочисленные, до 100 тысяч и более акции студентов буквально сотрясали воюющую Америку. В этих условиях разложение не могло не затронуть войска — началось массовое дезертирство.

Только после поражения во Вьетнаме американская пропагандистская машина начала работать на опережение. Теперь стал заранее создаваться негативный образ страны, в которой предполагалось установить новый порядок. В ход пускались и откровенные фальшивки, как в случае с оружием массового поражения в Ираке. Важно было не допустить антивоенных выступлений в стиле времен Вьетнама.

Тогда этого сделано толком не было — как следствие американские лидеры вынуждены были соревноваться в миролюбии. Р. Никсон, чтобы стать, наконец, президентом США, твердо обещал покончить с войной. Правда, выполнил он это обещание лишь пять лет спустя, но тренд на уход американцев, а значит, на их фактическое поражение вольно или невольно задал.

Помощь Вьетнаму со стороны СССР и КНР

Ходячим свидетельством большой и многогранной помощи Демократической Республике Вьетнам, т.е. северной части этой страны, является престарелый сенатор Джон Маккейн. Именно его, как считается, сбили советские ракетчики под командованием Юрия Трушечкина. В результате будущий самый ярый антисоветчик и русофоб в американском истеблишменте провел пять с половиной лет в тюрьме Ханое. Города, по которому он должен был нанести удар во время своего 23 боевого вылета 23, по роковому для него стечению цифр, октября 1967 года.

Собственно, главная помощь, которую оказывал Советский Союз героическому безо всякого преувеличения вьетнамскому народу, заключалась как раз в отражении варварских американских бомбардировок. А то, что они были именно варварскими, сомнений нет. Фактически широко использовалось химическое оружие. Формально не против живой силы противника, а для борьбы с джунглями и провоцирования дождей с целью ухудшения состояния коммуникаций. Но фактически из-за распыленной отравы значительная часть вьетнамской территории стала непригодной для ведения сельскохозяйственных работ, да и просто проживания. Именно против сельхозугодий применялся диоксин в составе зловещего дефолианта Agent Orange, жертвами которого стали миллионы вьетнамцев.

Но не только в борьбе с воздушной угрозой помогал СССР. Поставлял Советский Союз и военное снаряжение, в том числе южновьетнамским партизанам. Не только горы стрелкового оружия, но и орудия упорные вьетнамцы доставляли с Севера Народному фронту освобождения Южного Вьетнама по так называемой «тропе Хо Ши Мина» через соседние Лаос и Камбоджу.

Оказывалась, разумеется, также морально-психологическая, политическая и финансовая помощь. Причем не только Советским Союзом, но и Китаем. По данным китайских исследователей, поддержка этой страной вьетнамцев исчислялась многими миллиардами долларов. Сотни тысяч китайцев помогали налаживанию экономики ДРВ.

Конфликт между СССР и КНР, случившийся аккурат во время войны во Вьетнаме в 1969 г., парадоксальным образом не сказался вопреки имевшимся наверняка ожиданиям стратегов Пентагона на помощи обеими его сторонами вьетнамцам, разве что усложнил транзит советских грузов. А так Москва и Пекин фактически устроили гонку, кто окажет более весомую помощь ДРВ и южновьетнамским повстанцам.

Жестокость армии США в борьбе с партизанами

До сих идет спор, что же произошло с «рядовыми Райанами» из роты «Чарли» лейтенанта Уильяма Келли, которые учинили резню во вьетнамской деревушке Сонгми? Временное, хотя и коллективное помешательство в этих подразделениях или закономерный апофеоз кровавых расправ, что учинили американские вояки во Вьетнаме? Понятно, что соотечественники погромщиков в массе своей хотели бы считать, что все произошло именно как единичный кровавый эксцесс, да вот только факты говорят больше в пользу другой, куда более страшной версии.

Каратели Made in USA прямо-таки шли к этой жуткой бойне в Ми Лай, как правильно было бы по-вьетнамски называть это несчастное место, превращенное 16 марта 1968 г. в настоящий ад на земле. В каком-то смысле в фантастическом фильме «Аватар» Д. Кэмерона метафорически представлена именно эта расправа над мирными селянами. Сначала их атаковали с воздуха вертолеты фосфорными бомбами, сжигающими мучительно и страшно жертвы.

Но основная масса из порядка 500 убитых сонгмийцев пала от пуль опьяненных кровью джи-ай. Сначала представители ведущей империалистической державы мира изрешетили работавших в поле вьетнамских женщин, которые, скорее всего, никогда не брали в руки оружие.

Но это была лишь кровавая увертюра. Спрятавшихся во рву стариков защитники западной демократии также хладнокровно расстреляли. Оставшихся ждал уже ад безо всяких кавычек.

В шоке были даже американские фотокорреспонденты. Один из них Рональд Хэберли рассказал о том, как каратели в форме американской армии превратили тело уже убитой ими женщины в мишень для оттачивания стрельбы. Его впечатлила жуткая картина отлетавших от ее бездыханного тела кусков мяса. Остановить подонков, видимо, ему в голову не пришло. Равно как и его коллеге Джею Робертсу, наблюдавшему, как другой солдат, не моргнув глазом, пристрелил малолетнего ребенка, подошедшего к убитым, среди которых могли быть его родные.

Трупы скальпировали или для разнообразия обезглавливали, видимо, чтобы проклятые «коммунисты» не стали зомби и не мстили за жестокость, как в голливудских ужастиках. Насиловали женщин коллективно, чтобы подбадривать друг друга, унижая крестьянок, виноватых только в том, что они соотечественницы Хо Ши Мина. Насиловали, надо полагать, во имя борьбы с коммунизмом и вспарывали животы, видимо, во имя торжества свободного предпринимательства.

Можно себе представить, что каратели вытворяли с вьетнамскими бойцами, которым попадали к ним в плен. Один из палачей, представитель «цивилизованного мира» из пресловутой роты «Чарли» Фред Уидмер потом откровенничал, по свидетельству публицистов Майкла Билгона и Кевина Сима: «Самое ужасное началось, на мой взгляд, когда мы перестали брать пленных. Пара выстрелов — и все, никакой возни и хлопот. Затем, уже позднее, придумали отрезать у „вьетов“ уши, калечить их… Одного вьетконговца со связанными руками привязали к столбу. В штаны пленника засовывали горящие окурки и наблюдали дикую пляску, когда окурки жгли ему задницу». Надо полагать, мерзавцам было смешно в этот момент, вот только не понимали они, что вместе с каждым окурком в этой мерзкой пытке срывали последние шансы на свою победу.

Творцы ужаса

Не удивительно, что сопротивление вьетнамцев оккупантам росло, а вместе с ним росло число потерь американских войск. Только убитыми армия США потеряла примерно 60 тысяч человек, что в 4 раза превышает потери Советской армии в Афганистане, которые, тем не менее, были весьма чувствительны для нашего общества. Можно себе представить, какое удручающее для национального духа в Соединенных Штатах впечатление создавал поток гробов, покрытых звездно-полосатым флагом. Возникло явление, которое сами американцы назвали «вьетнамским синдромом».

Лейтенант У. Келли в итоге сел на скамью подсудимых, но оказаться там вместе с ним должно было бы все командованием американскими войсками во Вьетнаме, при попустительстве которого этот ужас стал возможен.

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