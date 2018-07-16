Взгляд в историю: Плохие времена хороших царей

Фото из открытых источников

Царствование Шульги по праву считается вершиной развития возрождённого шумеро-аккадского государства Третьей династии Ура. Однако наследникам этого великого правителя пришлось не только столкнуться с проблемами экономического, социального и природного характера, но и стать свидетелями заката шумерской государственности.

Амар-Суэн — продолжатель отцовской политики

После смерти царя Шульги власть над государством Шумера и Аккада перешла к его старшему сыну по имени Амар-Суэн (в старом прочтении — Амар-Син), который правил примерно в 2046-2037 годах до н. э. В переводе с шумерского имя нового владыки означало «Бессмертный Син» и записывалось клинописными знаками как «damar-dsuen-na».

В целом политика сына продолжала деяния великого отца. Амар-Суэн строил новые храмовые и дворцовые комплексы, что в условиях значительного участия государства в экономике означало, прежде всего, развитие хозяйства. Параллельно развивалась государственная и частная внешняя торговля — страна была обеспечена столь важными для неё металлами и древесиной, сполна платя за них продуктами и ремесленными товарами. Именно нужды торговли диктовали новому царю необходимость открывать новые государственные мастерские. Удивительно, но в централизованном государстве Третьей династии находили себе место и мелкие частные торговцы, и ремесленники, а одним из первых важных дел Амар-Суэна стало уменьшение роли чиновников в управлении. Записи свидетельствуют, что во второй год от начала правления Амар-Суэна был восстановлен суд, в котором принимали решения старейшины городских общин («отцы города»).

Военные походы Амар-Суэна

Власть царей Третьей династии продолжала опираться больше на военную силу, чем на экономическое и культурное единство шумерских земель. Уже через два года после восшествия на престол Амар-Суэну пришлось выступить в поход против восставшего города Урбиллум (Арбелах). Воины царя взяли мятежный город приступом, а затем разрушили его. Неспокойно было и на северных границах — на шестом году правления Амар-Суэн подавил восстание в области Шамшур (Ашшур). Новый зависимый правитель усмирённой области по имени Зарикум оставил запись, в которой просил у богов здоровья для своего повелителя.

На юге Амар-Суэну пришлось вести традиционную войну в находившейся под властью шумеров равнинной части страны Элам. Правитель эламского города Хухнур решил проверить молодого царя на прочность и проиграл — Хухнур был взят штурмом и разграблен. Архивные документы свидетельствуют, что в целом центральные области государства Третьей династии Ура были столь безопасными, что большая часть городских стен пришла в негодность, а земледельцы расселились поближе к обрабатываемым ими землям. Города быстро превращались из крепостей в исключительно административные и религиозные центры.

Активные боевые действия и необходимость быстро реагировать на действия мятежников плохо сочетались с шумерским общинным ополчением и храмовыми дружинами. Даже профессиональные воины царского войска были прикреплены к земле и не могли сразу встать под штандарт своего повелителя. Амар-Суэну приходилось увеличивать число иноземных наёмников, которые за плату серебром были готовы выступить в поход немедленно. Эти же воины обеспечивали царю большую независимость от традиционных институтов вроде общины или жрецов. Эламских наёмников отправляли служить на север и запад, а кочевников-амореев из западных степей размещали в Эламе.

Кочевой семитский народ из Передней Азии, известный нам как амореи или амориты, называл себя сутиями. Веками разрозненные кланы амореев кочевали со своими стадами по цветущей Сирийской степи между городскими культурами восточного средиземноморского побережья (территории современных Ливана, Израиля, Палестины) и Междуречьем. Столетиями кочевники и земледельцы торговали и воевали между собой, но именно во времена Шульги и Амар-Суэна влияние амореев на политические события в Шумере резко возросло.

Судя по имеющимся у нас данным, Амар-Суэн был весьма успешным и энергичным правителем, но не таким везучим, как его отец — на девятом году правления он погиб в результате несчастного случая. Больше всего смерть царя порадовала жрецов, которые оставили следующую запись:

«Амар-суэн уменьшил подношения волов и овец на праздновании Акиту в Эсагиле. Было предсказано, что его забодает вол, однако умер он от „укуса“ [скорпиона в] своей обуви».

Начало правления Шу-Суэна

Внезапная смерть Амар-Суэна открыла путь к престолу его брату (по другим данным — сыну) по имени Шу-Суэн (в старом прочтении — Гимиль-Син). Наследник Амар-Суэна правил приблизительно в 2037-2028 годах до н. э.

Как всегда, власть нового царя пришлось утверждать силой. Первым военным предприятием Шу-Суэна стало спасение собственной дочери и её мужа от восставших подданных. Нам неизвестны ни время, ни причины, по которым принцесса из правящего шумерского дома была выдана за царя некой страны Симанум, однако на третьем году правления Шу-Суэн со своим войском устремился на помощь дочери. Мятеж был не просто подавлен и забыт, как это случалось обычно — на сей раз шумерское войско и царские наёмники полностью разрушили все селения Симанума, а всех жителей увели в Шумер. В окрестностях священного города Ниппур был построен первый известный человечеству концентрационный лагерь. Судьба дочери Шу-Суэна и её мужа современным историкам неизвестна.

Затем последовала война с городом-государством Запшали, находившимся на границе Шумера, Элама и страны хурритов. Чтобы обезопасить свои тылы от вторжения со стороны независимого горного эламского царства Симашки, Шу-Суэн выдал свою дочь (вряд ли ту же, что была царицей в Симануме) за правителя этого государства. В 2031 году до н. э. для подтверждения договора о браке в столичный Ур прибыло посольство эламского жениха. Решив проблему войны на два фронта, Шу-Суэн к седьмому году правления победил Запшали и присоединил его земли к своему царству. В то же время находки в равнинных областях Элама свидетельствуют о том, что власть шумеров там была прочна.

Божественный Шу-Суэн и его слуги

Несмотря на длительное пребывание древних номовых земель Шумера и Аккада под единой властью, проблема единения и унификации населения так и не была решена. Не существовало единого пантеона и мифологии, сохранялась конкуренция жрецов за контроль над материальными ценностями, шумеры и аккадцы не слились в единый народ.

Чтобы объединить жителей новой шумерской империи, Шу-Суэн продолжил религиозную политику своих преемников по обожествлению царской особы. Фигура общего для всех божественного правителя должна была сплотить не только народы, но и социальные слои. По мере развития государственного сектора экономики становилось всё больше людей, живших исключительно на царские пайки. Цари Третьей династии сознательно отрывали зависимых людей от земли, в то же время распределение пайков становилось всё более неравномерным. Высшие чиновники продавали излишки и накапливали богатства, не связанные с землёй. Шу-Суэн и его окружение понимали сложившуюся ситуацию, но из-за непрерывных войн не могли пойти на прямой конфликт со стремительно крепнувшей новой знатью.

Из ситуации был найден интересный выход. Если чиновник хотел сохранить своё место в администрации, ему следовало взять на себя расходы по строительству храма в честь божественного правителя. По всему Шумеру (в Эшнунне, Лагаше, Адабе) стали возникать «дома бога Шу-Суэна» с подобными посвятительными надписями:

«Шу-Суэну, любимцу Энлиля, царю, которого Энлиль избрал в своём сердце, могущественному царю, царю Ура, царю четырёх стран света, своему богу, слуга его Лугальмагурре, начальник городской стражи наместника Ура, любимый дом построил».

Продолжалось и строительство традиционных храмов. Например, были установлены новые статуи бога Энлиля и его жены Нинлиль, а также построен новый храм богу Шару в городе Умма.

Экономические проблемы и угроза кочевников

Может показаться, что правление Шу-Суэна было безоблачным, а по могуществу он не уступал великому Шульги, но это не так. Большинство дворцовых служащих были совершенно не заинтересованы в результатах своего труда за пайки, а сохранившиеся сельские общины лишились лучших земель. Кроме напряжения экономики, от непрерывных войн возникли две новые беды, с которыми не было возможности справиться.

Во-первых, стремительно менялся климат. Долгие века северо-западная граница Междуречья проходила по великим степям, где в изобилии росла трава, и пасся скот кочевых народов. Теперь степь стремительно сохла, а проживавшие там амореи воевали друг с другом за последние оазисы, либо вторгались к земледельцам Шумера и Аккада. Ещё на четвёртом году правления Шу-Суэн повелел отремонтировать и расширить сеть укреплений в районе среднего течения Евфрата — трудиться над грандиозным проектом должны были пленники из Симанума и царские работники. Длина стены вдоль так называемой «гипсовой пустыни» должна была составить 200 км. Проблема состояла в том, что «стена, что сдерживает тиднум» была не по карману великому царю — он попросту не мог прокормить строителей. Осознав эту проблему, Шу-Суэн нанял за серебро воинов среди тех самых амореев (в том числе из племени тиднум), против которых собрался строить грандиозную стену. Новые царские наёмники смогли заставить своих соплеменников платить дань из стремительно уменьшавшегося поголовья скота:

«Ур-кунунна получил 160 тучных овец, 15 козлов, 9 ослов и 4 молодых онагров из Лу-Шалим в качестве добычи с земли амореев».

«Праздник в честь божественного Шульги проведён на следующий год, когда Шу-Суэн, лугаль Ура, владыка четырёх частей света, получил дань с земель кочевников-амореев, чтобы построить стену, чтобы сдержать кочевников-амореев и снова сделать своё царство великим».

Судя по всему, среди шумерских воинов, амореев и строителей было немало жертв, но великую стену всё же удалось достроить — остатки этого величественного сооружения до сих пор видны севернее современного Багдада. Но и этого Шу-Суэну показалось мало — вокруг важнейших городов страны Ура и Урука спешно возводились новые стены.

Второй неразрешимой проблемой стало изменение русел Тигра и Евфрата. Если посмотреть на современные карты, то видно, что шумерские городища лежат в отдалении от этих великих рек, но так было не всегда — большинство городов изначально строились на берегу и лишь затем оказались вдали от питавших их вод. Реки являлись не только источником орошения, но и важнейшими путями сообщения. С изменением течения Тигра и Евфрата великая речная цивилизация теряла экономическую основу, и никакая государственная система перераспределения продуктов не могла её заменить.

Сохранившиеся источники не сообщают нам, когда и как именно закончил своё правление Шу-Суэн. Разброс данных велик, и период правления этого царя колеблется от семи до двадцати лет. Судя по тому, что известно историкам, Шу-Суэн всеми силами старался побороть неизбежное и быть достойным своих предшественников.

Сыновья великого Шульги управляли новой шумерской империей в трудных условиях глобальных изменений. Прилагая немалые усилия, им удалось сохранять наследие Третьей династии шумерских лугалей из города Ур, но делать это становилось всё сложнее и сложнее.

Источник