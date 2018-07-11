Среда 11 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Взгляд на историю» Империя Ротшильдов, или как заработать на войне

Империя Ротшильдов, или как заработать на войне

Среда, 11 Июля 2018 07:09
Империя Ротшильдов, или как заработать на войне Фото из открытых источников

Как сказал персонаж Ретта Батлера из «Унесенный ветром», «большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при его крушении». Война всегда кому-то приносила разорение, а кому-то – прибыль. И в нашем мире есть одно семейство, которое очень давно осознало, как можно зарабатывать деньги на чужих смертях.

 

В 1760 году Майер Амшель Ротшильд основал первый банк во Франкфурте, благодаря которому семейство и заработало свою первую крупную прибыль. Это было во время наполеоновский войн, когда Ротшильды располагали деньгами немецкого принца Уильяма Гессен-Касселя и вместо того, чтобы инвестировать их в британские государственные облигации, воспользовались ими для военного товарооборота. В итоге они смогли вернуть деньги с процентами, да и сами тоже остались в большом плюсе.

 

Добавила им богатств и контрабанда золота в Испанию через Францию с целью финансирования походов британского военачальника герцога Веллингтона против Наполеона. Ротшильды, кстати, предоставляли правительству Британии кредиты напрямую, и, по данным некоторых историков, Наполеону они тоже финансово помогали.

 

В итоге с XIX века и по сей день семья Ротшильдов является одной из богатейших и влиятельных в мире. Достаток же им, как и всегда, приносят войны. Так, например, Ротшильдам принадлежит издание The Economist, в котором постоянно пропагандируется милитаристское решение всех споров.

 

Но, разумеется, не только они и не только в Европе они зарабатывают на войне. В военное время и весь Уолл-стрит пытался обогатиться за военный счет, используя для этого финансирование ж/д дорог, ракет, пушек, подлодок, а также занимаясь реализацией одежды, консервов, одеял и других товаров, необходимых в военное время.

 

Сейчас ситуация не изменилась: западные страны все время находятся в процессе войны. Правительство пытается увеличить количество подконтрольных территорий с месторождениями углеводородов, а банки и дельцы в свою очередь предлагают для этого необходимые в военном деле финансы и товары.

 

Что касается США, то это страна, которая всегда кормилась за счет войн и, судя по ситуации во внешней политике, с годами кровожадность американских политиков, финансистов, бизнесменов только растет.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги Ротшильды война
Главное за сутки
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил телеканал Spring News. "Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", —…
Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Скандальное заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, вызвало широкий резонанс в обществе. Слова политика из США прокомментировал и Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской…
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
Читайте также
Что было бы, отбрось СССР Гитлера только до своих границ? Что было бы, отбрось СССР Гитлера только до своих границ? Почитав эту тему, друзья, вы сможете заткнуть оппонента в споре о жестоком СССР, кровавом режиме и прочей ерунде, которую (абсолютно не зная истории) пытаются лить нам в уши европейцы и…
Как лейтенант Колобанов уничтожил 22 нацистских танка за 30 минут Как лейтенант Колобанов уничтожил 22 нацистских танка за 30 минут Семьдесят три года назад Красная армия одержала победу над фашистским захватчиком, заплатив за наше с вами будущее ужасную цену. Когда, как не сегодня, в самый значимый день в истории русского…
Огненная дуга: 75 лет назад началось самое крупное сражение в истории Огненная дуга: 75 лет назад началось самое крупное сражение в истории 5 июля 1943 года – ровно 75 лет назад – началось одно из самых крупных сражений в истории человечества – Курская битва. Эта битва справедливо относится историками к числу ключевых…
Тема дня
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!

Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязатель...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.