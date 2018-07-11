Империя Ротшильдов, или как заработать на войне

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Как сказал персонаж Ретта Батлера из «Унесенный ветром», «большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при его крушении». Война всегда кому-то приносила разорение, а кому-то – прибыль. И в нашем мире есть одно семейство, которое очень давно осознало, как можно зарабатывать деньги на чужих смертях.

В 1760 году Майер Амшель Ротшильд основал первый банк во Франкфурте, благодаря которому семейство и заработало свою первую крупную прибыль. Это было во время наполеоновский войн, когда Ротшильды располагали деньгами немецкого принца Уильяма Гессен-Касселя и вместо того, чтобы инвестировать их в британские государственные облигации, воспользовались ими для военного товарооборота. В итоге они смогли вернуть деньги с процентами, да и сами тоже остались в большом плюсе.

Добавила им богатств и контрабанда золота в Испанию через Францию с целью финансирования походов британского военачальника герцога Веллингтона против Наполеона. Ротшильды, кстати, предоставляли правительству Британии кредиты напрямую, и, по данным некоторых историков, Наполеону они тоже финансово помогали.

В итоге с XIX века и по сей день семья Ротшильдов является одной из богатейших и влиятельных в мире. Достаток же им, как и всегда, приносят войны. Так, например, Ротшильдам принадлежит издание The Economist, в котором постоянно пропагандируется милитаристское решение всех споров.

Но, разумеется, не только они и не только в Европе они зарабатывают на войне. В военное время и весь Уолл-стрит пытался обогатиться за военный счет, используя для этого финансирование ж/д дорог, ракет, пушек, подлодок, а также занимаясь реализацией одежды, консервов, одеял и других товаров, необходимых в военное время.

Сейчас ситуация не изменилась: западные страны все время находятся в процессе войны. Правительство пытается увеличить количество подконтрольных территорий с месторождениями углеводородов, а банки и дельцы в свою очередь предлагают для этого необходимые в военном деле финансы и товары.

Что касается США, то это страна, которая всегда кормилась за счет войн и, судя по ситуации во внешней политике, с годами кровожадность американских политиков, финансистов, бизнесменов только растет.

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