Что было бы, отбрось СССР Гитлера только до своих границ?

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Почитав эту тему, друзья, вы сможете заткнуть оппонента в споре о жестоком СССР, кровавом режиме и прочей ерунде, которую (абсолютно не зная истории) пытаются лить нам в уши европейцы и новообращенные в либерализм наши соотечественники.

О чем умалчивают восточно-европейские русофобы.

Информация к размышлению:

Получив огромные территории по решению СССР, эти страны называют нас оккупантами. Накануне 71-летия Победы попытаемся представить: во что превратилась бы карта Европы, не подари СССР тысячи километров территорий тем самым странам, что сейчас называют нас оккупантами. И откажутся ли они от этих земель?

Вроцлав - один из самых туристических городов Польши. Всюду толпы народу с фотоаппаратами, в дорогих ресторанах яблоку упасть негде, таксисты заламывают безбожные цены. У входа на Рыночную площадь колышется транспарант Вроцлав - настоящее польское очарование; Однако, ещё в мае 1945 г. Вроцлав звался Бреслау и до этого 600 лет подряд Польше не принадлежал. День Победы, именуемый сейчас в Варшаве как начало коммунистической тирании, добавил в состав Польши немецкую Силезию, Померанию, а также 80% Восточной Пруссии. Об этом никто не заикается: то есть тирания тиранией, а землицу мы себе приберём. И тут опять на ум приходят слова Черчилля сказанные им о Польше - Польша, это шакал Европы.

Разберемся, как выглядела бы сейчас карта Европы, если бы наши экс-братья на Востоке остались без помощи «оккупантов"?

В 1945 г. Польша получила города Бреслау, Гданьск, Зелёна-Гура, Легница, Щецин, - говорит Мачей Вишневский, польский независимый журналист - СССР отдал также территорию Белостока, при посредничестве Сталина мы обрели спорный с Чехословакией город Клодзско. У нас считают: раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, когда СССР забрал Западную Белоруссию и Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным полякам Силезии и Померании как раз справедливой, оспаривать это нельзя.

Сейчас модно говорить, что русские не освободили, а захватили. Интересная получается оккупация, если Польша бесплатно получила четверть Германии: причём за эту землю пролили кровь сотни тысяч советских солдат. Даже ГДР упиралась, не желая отдавать полякам Щецин - вопрос с городом был окончательно решён только в 1956 г. под нажимом СССР.

Оккупацией сильно возмущается и Прибалтика. Стоит вспомнить: нынешнюю столицу Вильнюс Литве тоже подарил СССР; литовское население Вильнюса тогда составляло 1%, а польское - большинство. СССР вернул в состав республики город Клайпеду (прусский Мемель), принадлежавший литовцам в 1923-1939 гг. и аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы ещё в 1991 г. осудило пакт Молотова-Риббентропа, однако как Вильнюс Польше, так и Клайпеду ФРГ никто не вернул.

Украина, устами премьер-министра Яценюка объявившая себя жертвой советской агрессии наравне с Германией, вряд ли отдаст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем (эти города были включены агрессорами в состав УССР в 1939 г.), Румынии - Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии - Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г.

Румынские политики не прекращают дискуссий насчёт справедливости аннексии Молдавии Советским Союзом в 1940 г.

Разумеется, давным-давно забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад провинцию Трансильванию, которую Гитлер забрал в пользу Венгрии.

Болгария же при посредничестве Сталина оставила себе Южную Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 1947 г. Зато сейчас об этом в румынских и болгарских газетах не говорится ни единого слова.

Чехия убрала памятники советским солдатам, и объявила, что День Победы знаменует замену одной диктатуры другой, - рассказывает чешский историк. - По настоянию СССР Чехословакии вернули Судетскую область с городами Карловы Вары и Либерец, где 92% населения составляли немцы. Западные державы на Мюнхенской конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией Судет, протестовал только СССР.

Поляки отторгли от Чехословакии Тешинскую область и после войны не хотели её отдавать, настаивая на референдуме. После давления СССР на Польшу и поддержки чехословацкой позиции был подписан договор, Тешин возвратили чехам, закрепив договором от 1958 г. Спасибо за помощь СССР никто не говорит - видимо, русские обязаны лишь одним фактом своего существования. Всем мы раздарили земель, никого не забыли - и нам за это сейчас плюют в лицо.

Мало кому известно о погроме, который новые власти учинили на возвращённых территориях. Из Померании и Судет было изгнано 14 миллионов немцев. Если жители Кёнигсберга (ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в Польше и Чехословакии - 2-3 месяца, а многим немцам дали всего 24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, и сотни километров заставили идти пешком.

Не стоит об этом упоминать, замечают в мэрии города Щецин (Польша) - Такие вещи портят хорошие отношения с Германией. Нам любой мелочью тычут в лицо, а немцев грех обижать. Лично меня в данном вопросе интересует справедливость. Дошло уже до шизофрении: когда человек в Восточной Европе говорит, что победа СССР над нацизмом - освобождение, его считают дураком, предателем.

Давайте начистоту. Если последствия 9 мая 1945 г. - это плохо, незаконно и ужасно, то и другие действия СССР в тот период ничем не лучше. Разве могут быть хорошими решения тех, кто принёс тиранию на вашу землю? Поэтому, Польше надлежит отдать Силезию, Померанию и Пруссию назад немцам, Украине вернуть свою западную часть полякам, Черновцы - румынам, Закарпатье - венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды, Румынии - от Трансильвании, Чехии - от Судет и Тешина, Болгарии - от Добруджи.

И тогда всё будет абсолютно честно. Но куда там. Нас кроют на чём свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах, однако в сталинские подарки вцепились мёртвой хваткой. Иногда так и хочется представить: любопытно, что бы произошло, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ и не загляни в Европу дальше?

Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые перед 73-летием Победы называют своё освобождение советскими войсками оккупацией?

Ответ, впрочем, до крайности прост - рожки да ножки.

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