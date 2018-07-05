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Как лейтенант Колобанов уничтожил 22 нацистских танка за 30 минут

Четверг, 05 Июля 2018 07:35
Как лейтенант Колобанов уничтожил 22 нацистских танка за 30 минут Фото из открытых источников

Семьдесят три года назад Красная армия одержала победу над фашистским захватчиком, заплатив за наше с вами будущее ужасную цену. Когда, как не сегодня, в самый значимый день в истории русского народа, вспомнить подвиги советских героев, которым мы обязаны буквально всем, что имеет сегодня.

 

Август 1941 года. Третья танковая рота под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова защищает подступы к Ленинграду. Неожиданно командиру поступает приказ любой ценой помешать продвижению фашистских сил к Красногвардейску и перекрыть три дороги со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа.

 

В подчинении Колобанова было пять экипажей КВ-1, однако из-за низкой маневренности тяжелых танков, занять удобную позицию в засаде смог только одни КВ. Им стал танк капитана. Остальные машины держали оборону в районе Лужского шоссе.

 

Поставленные там экипажи смогли подбить пять танков, а также три бронетранспортера. Противник осознал свою ошибку и поспешил повернуть назад. После машина Колобанова, занявшая позицию на возвышенности в 150 метрах от перекрестка, застыла в томительном ожидании.

 

Однако стоило противнику появиться на развилке, по фашистам был открыт огонь бронебойными снарядами. Колонна захватчика состояла из 22 танков. Первые залпы серьезно повредили три машины во главе строя, затем удалось вывести из строя два танка в конце колонны. Немцы потеряли возможности для маневра, в то же время позиция КВ-1 Колобанова была раскрыта.

 

Немцы открыли ответный огонь. Снаряды попадали даже в башню тяжелого советского танка. Жизни Колобанова и экипажа висели на волоске, однако тяжелый танк, раз за разом держал удар. По некоторым данным, машина Колобанова выдержала порядка 150 попаданий.

 

В мгновение затишья механик вывел машину из окопа и приступил к маневрированию. Николай Никифоров развернул танк к атаковавшему его врагу. Орудия танка вновь открыли огонь. В итоге за 30 минут боя экипаж КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Колобанова уничтожил 22 танка.

 

Командир танковой роты выполнил приказ. Всего 20 августа экипажи под командованием Колобанова уничтожили 43 немецких танка PzKpfw.35, артиллерийской батарею, три бронетранспортера и до двух рот живой силы противника. Противник был полностью деморализован.

 

После этого сражения, закончившегося безоговорочной победой советского солдата, в газете «Красная звезда» появилась заметка о подвиге старшего лейтенанта Колобанова, который вдохновил Красную армию и весь советский народ.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История Вторая Мировая война
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